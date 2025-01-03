Чи може закінчитися війна в Україні в 2025 році — що думають про перемогу в Одесі

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Вже три роки Україна відстоює право на свободу та незалежність. Але сьогодні українці більше чекають на завершення війни. Велика надія покладається на США, чиї рішення можуть суттєво вплинути на хід бойових дій та умови миру. З підтримкою міжнародних партнерів є шанс не тільки закінчити російське вторгнення, а й побудувати нове майбутнє. Однак питання залишається відкритим: за яких умов можливе припинення вогню?

Чи можливе закінчення війни у ​​2025 році та на яких умовах? Це питання журналісти Новини.LIVE поставили одеситам.

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Закінчення війни

Більшість одеситів сподівається, що саме цього року Україна отримає довгоочікуваний мир. Однак, навіть у такій важливій надії, вони обережні з прогнозами, жартуючи, що таким чином можна випадково "наврочити" щастя. Саме про це і каже Наталія, яка впевнена, що подібні рішення має ухвалювати влада.

"Ми всі дуже цього чекаємо. І одесити, і більшість українців. Не знаю, коли може закінчитися ця війна. Дуже сподіваюся, що цього року. Але не наважуся сказати, як саме це влада має вирішувати", — розповідає Наталія.

Одеситка Наталія. Фото: Новини.LIVE

Зі свого боку одеситка Нана має великі сподівання та очікування на цей рік. Проте дівчина не забуває, що війну виграють не мрії, а військові. І в них треба вірити ще більше.

"Хочеться вірити принаймні в якусь заморозку конфлікту. Але ми маємо вірити в найкраще та наших хлопців, бо якщо не вірити, то немає сенсу взагалі жити. Можливо політики прийдуть до якогось консенсусу. Можливо, віддамо території, але найголовніше — це люди. Тому ми поступово будемо якось підіймати країну", — ділиться Нана.

Одеситка Нана. Фото: Новини.LIVE

Також на закінчення війни дуже сподівається й Вікторія. Але водночас жінка впевнена, що це не залежить лише від бажання людини, а від військових та рішення політиків.

"Звісно, є на це надія. А там вже як політики вирішать. На жаль, від нас це не залежить. Але я вважаю, що ще пару років точно триватиме війна", — додає Вікторія.

Одеситка Вікторія. Фото: Новини.LIVE

Перемога України

В Одесі є ті, хто категорично відкидає будь-яку думку про перемовини з агресором, і це цілком зрозуміло. Адже їхні близькі зараз на передовій, борються за нашу свободу. Одна з таких — одеситка Юлія, чий чоловік захищає Україну на Покровському напрямку. Жінка не лише впевнена в перемозі, але й вірить, що досягти її допоможе Дональд Трамп.

"Дай Боже, щоб вона закінчилася. Мій чоловік зараз на "нулі" і з ним звʼязку вже добу немає. Я його дуже чекаю і чекаю на закінчення війни. Я дуже вірю у Трампа і вірю, що він поставить Путіна на коліна", — наголошує Юлія.

Одеситка Юлія. Фото: Новини.LIVE

Війна не закінчиться

Деякі люди вважають, що завершення війни цього року — малоймовірне. Зокрема, одеситка Надія впевнена, що мир потрібно шукати дипломатичним шляхом. На її думку, нинішня ситуація — це лише марнування ресурсів і допомоги від партнерів, які можна було б використати значно ефективніше для досягнення справжнього миру.

"Я зовсім не вірю. Бо скільки будуть нас спонсорувати і не будуть стежити, куди йдуть ці кошти, стільки вона й триватиме. І взагалі війна закінчиться одразу, як політики сядуть за стіл переговорів. Можливо, навіть цього місяця", — підсумовує Надія.

Одеситка Надія. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні всі українці мають одне спільне, найзаповітніше бажання — перемогти у жорстокій війні, яку розпочала Росія. Але перемога залежить від нашого спільного внеску, і тільки коли кожен зробить свій вклад, вона дійсно може стати реальністю вже цього року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна продовжує посилювати свої відносини з НАТО, що сприяє кращій координації у наданні військової допомоги.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому зараз найважча ситуація на фронті саме на сході України. Він пообіцяв зробити все можливе, щоб вже у січні фронт стабілізувався.