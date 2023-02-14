Где в Одесской области запрещается ловить рыбу

Не превращай рыбалку в браконьерство

Рыбалка — это не только отдых и способ снять стресс. Существуют четкие правила промыслового, любительского и спортивного отлова рыбы. Их нарушения наказываются законом.

Новини.LIVE, ссылаясь на Одесский рыбпатруль, собрали места, где запрещено ловить рыбу.

Не лови рыбу:

на зимовальных ямах, в том числе с берега;

на нерестилищах в период нереста, в том числе с берега;

в пределах охраняемых режимных зон мостов;

в пределах охранных зон электрических сетей;

на каналах (подводных, сбросных, магистральных) теплоэнергоцентралей, электростанций, отводах рыбохозяйственных и мелиоративных систем, шлюзовых каналах и т.д.;

в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) с судов в Черном море. Но Государственной пограничной службой установлен запрет на передвижение маломерных плавсредств в Черном море на весь период военного положения;

в озере Ялпуг — в верховьях от автодорожного моста Болград-Рени вниз к линии, соединяющей северную границу с. Тополиный и противоположный берег, в 5 км от южной границы с. Виноградовка;

в озере Кугурлуй — от канала Тобачел Измаильского района, включая районы плавней Каприцы, Голубова Скала, Шурой, а также канал "Георгий Запша" до выхода в озеро Кугурлуй и вглубь водоема на 200 м;

в верховьях Хаджибейского лимана — от линии, соединяющей северный край с. Шеметово с южным краем с. Желтое, до устья р. Малый Куяльник и вглубь до южной водной границы с. Белка;

в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) во внутренних рыбохозяйственных водных объектах (их частях) в пределах судебного хода (г. Дунай)

Кого запрещено ловить?

В Украине запрещено вылавливать рыбы, которые внесены в Красную книгу. Среди них: белуга, осетр, севрюга, чечуга, хариус европейский, дунайский и черноморский лососи, причерноморский вырезуб, марена днепровская, карась золотой и т.д.

Напомним, ГБР разоблачил работника Государственного агентства рыбного хозяйства, способствовавшего незаконному лову рыбы в акватории реки Дуная в Одесской области. Чиновник требовал у предпринимателей, занимающихся отловом рыбы, ежемесячно платить "дань" за беспрепятственную деятельность. По этому делу работники ГБР уже завершили досудебное расследование.