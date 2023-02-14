Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Законна рибалка: де на Одещині забороняється ловити рибу arrow

Законна рибалка: де на Одещині забороняється ловити рибу

14 лютого 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Де на Одещині забороняється ловити рибу
Не перетворюй рибалку на браконьєрство
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Рибалка — це не тільки відпочинок та спосіб зняти стрес. Існують чіткі правила промислового, любительського й спортивного вилову риби. Їх порушення караються законом.

Новини.LIVE, посилаючись на Одеський рибпатруль, зібрали місця де заборонено ловити рибу.

Читайте також:

Не лови рибу:

  • на зимувальних ямах, в тому числі з берега;
  • на нерестовищах у період нересту, в тому числі з берега;
  • у межах режимних зон мостів, які охороняються;
  • у межах охоронних зон електричних мереж;
  • на каналах (підвідних, скидних, магістральних) теплоенергоцентралей, електростанцій, відводах рибогосподарських і меліоративних систем, шлюзових каналах тощо;
  • у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із суден у Чорному морі. Але Державною прикордонною службою встановлено заборону на пересування маломірних плавзасобів у Чорному морі на весь період воєнного стану; 
  • у озері Ялпуг — у верхів'ї від автошляхового мосту Болград-Рені униз до лінії, яка з'єднує північну межу с. Тополине і протилежний берег, на 5 км від південної межі с. Виноградівка;
  • в озері Кугурлуй — від каналу Тобачел Ізмаїльського району, включаючи райони плавнів Каприці, Голубова Скеля, Шурой, а також канал "Георгій Запша" до виходу в озеро Кугурлуй та углиб водойми на 200 м;
  • у верхів'ях Хаджибейського лиману — від лінії, яка з'єднує північний край с. Шеметове з південним краєм с. Жовте, до гирла р. Малий Куяльник і вглиб до південної водної межі с. Білка;
  • у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) у межах судового ходу (р. Дунай)

Кого заборонено виловлювати?

В Україні заборонено виловлювати риб, які внесено до Червоної книги. Серед них: білуга, осетер, севрюга, чечуга, харіус європейський, дунайський та чорноморський лососі, вирезуб причорноморський, марена дніпровська, карась золотий тощо.

Нагадаємо, ДБР викрило працівника Державного агентства рибного господарства, який сприяв незаконному вилову риби в акваторії річки Дунаю на Одещині. Посадовець вимагав у підприємців, які займаються виловом риби, щомісяця сплачувати "данину" за безперешкодну діяльність. По цій справі працівники ДБР вже завершили досудове розслідування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

16:40 Хоче повернутися: ексзаступник Одеської ОВА Муратов хоче на свою посаду

16:40 Уряд призначив нових заступників Клименку та Резнікову: список

Новина з відео

16:31 НЛО? Над Китаєм помітили ряд з неопізнаних об'єктів

Новина з відео

16:23 Путін після виходу рф із ЄСПЛ "заспокоїв" громадян "надійністю" російських судів

16:10 "Кохання переможе": де в Одесі можна подати заявку на шлюб до вечора

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:02 Експерт розкрив тактику боїв росіян і ЗСУ у Вугледарі

15:52 "Ганьба поведінка команди": офіційна заява "Минаю" про бійку з росіянами

15:50 На Одещині позбулись ще одного пам’ятника Суворову

15:47 У МВФ оцінили, скільки коштів потребує економіка України у 2023-му

Новина з відео

15:37 Конкурентка Трампа: експосол США в ООН Ніккі Хейлі оголосила про участь у виборах

Новина з відео

16:31 НЛО? Над Китаєм помітили ряд з неопізнаних об'єктів

Новина з відео

16:23 Путін після виходу рф із ЄСПЛ "заспокоїв" громадян "надійністю" російських судів

Новина з відео

15:37 Конкурентка Трампа: експосол США в ООН Ніккі Хейлі оголосила про участь у виборах

Новина з відео

13:37 Пивоваров та Соловій презентували кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Новина з відео

13:26 Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні: ОВА показала наслідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:30 Як TikTok допоміг чоловіку зробити з нікому не відомої книги бестселер

Новина з відео

11:50 "Нехай знайде любов усіх": в Одеському зоопарку випустили кліп до дня закоханих

Ексклюзив

11:20 "Треба радіти життю": чи святкуватимуть одесити день закоханих

Новина з відео

10:50 Вогонь міг перекинутись далі: в Одесі спалахнув дах житлового будинку

Новина з відео

10:18 Резніков та Остін прибули на засідання "Рамштайну": чого очікувати Україні

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

18:30 Чому Україні так сильно потрібні винищувачі F-16

Ексклюзив

18:00 У Польщі погіршилося ставлення до українців: ІПСО від рф, маніпуляція чи правда

Ексклюзив

17:00 Холостий постріл: чому Захід мовчазно "ковтає" російські ракети

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

08:00 "Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Актуальне по темі

None 14 Лютий 16:31

Хоче повернутися: ексзаступник Одеської ОВА Муратов хоче на свою посаду

None 14 Лютий 16:40

Уряд призначив нових заступників Клименку та Резнікову: список

None 14 Лютий 16:31

НЛО? Над Китаєм помітили ряд з неопізнаних об'єктів

None 14 Лютий 16:23

Путін після виходу рф із ЄСПЛ "заспокоїв" громадян "надійністю" російських судів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB