Де на Одещині забороняється ловити рибу

Не перетворюй рибалку на браконьєрство

Рибалка — це не тільки відпочинок та спосіб зняти стрес. Існують чіткі правила промислового, любительського й спортивного вилову риби. Їх порушення караються законом.

Новини.LIVE, посилаючись на Одеський рибпатруль, зібрали місця де заборонено ловити рибу.

Не лови рибу:

на зимувальних ямах, в тому числі з берега;

на нерестовищах у період нересту, в тому числі з берега;

у межах режимних зон мостів, які охороняються;

у межах охоронних зон електричних мереж;

на каналах (підвідних, скидних, магістральних) теплоенергоцентралей, електростанцій, відводах рибогосподарських і меліоративних систем, шлюзових каналах тощо;

у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із суден у Чорному морі. Але Державною прикордонною службою встановлено заборону на пересування маломірних плавзасобів у Чорному морі на весь період воєнного стану;

у озері Ялпуг — у верхів'ї від автошляхового мосту Болград-Рені униз до лінії, яка з'єднує північну межу с. Тополине і протилежний берег, на 5 км від південної межі с. Виноградівка;

в озері Кугурлуй — від каналу Тобачел Ізмаїльського району, включаючи райони плавнів Каприці, Голубова Скеля, Шурой, а також канал "Георгій Запша" до виходу в озеро Кугурлуй та углиб водойми на 200 м;

у верхів'ях Хаджибейського лиману — від лінії, яка з'єднує північний край с. Шеметове з південним краєм с. Жовте, до гирла р. Малий Куяльник і вглиб до південної водної межі с. Білка;

у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) у межах судового ходу (р. Дунай)

Кого заборонено виловлювати?

В Україні заборонено виловлювати риб, які внесено до Червоної книги. Серед них: білуга, осетер, севрюга, чечуга, харіус європейський, дунайський та чорноморський лососі, вирезуб причорноморський, марена дніпровська, карась золотий тощо.

Нагадаємо, ДБР викрило працівника Державного агентства рибного господарства, який сприяв незаконному вилову риби в акваторії річки Дунаю на Одещині. Посадовець вимагав у підприємців, які займаються виловом риби, щомісяця сплачувати "данину" за безперешкодну діяльність. По цій справі працівники ДБР вже завершили досудове розслідування.