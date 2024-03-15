Новый закон о мобилизации что он будет включать и какую ответственность предусмотрели для уклонистов

Военные изучают тактику на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Рассмотрение законопроекта о мобилизации затягивается, самые скандальные пункты из документа убрали, но появились новые нюансы. Так, например, большие штрафы и как следствие те же аресты на имущество, но теперь уже через суд, да и попытки легализовать мобилизацию вызывают множество вопросов.

Об обновленной мобилизации и насколько она отвечает действующему законодательству журналисты Новини.LIVE поговорили с одесским адвокатом Игорем Шавровым.

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Обновленный мобилизационный документ более месяца уже находится на рассмотрении в Верховной Раде, соответствующие комитеты изучают тысячи правок к нему. То, что этот законопроект подали именно сейчас, свидетельствует о том, что есть насущная необходимость, чтобы реорганизовать войско и пополнить боевые резервы. Однако не все предложенные депутатами изменения были одобрены в обществе из-за слишком жестких ограничений.

"Те изменения, которые хотят ввести, очень жесткие. Они, на мой взгляд, необоснованны, и поэтому возникает проблема с их принятием. Мы знаем, что систему хотят выстроить таким образом, чтобы заставить всех прийти в ТЦК, но нужно начинать, наоборот, с поощрения", — сказал Игорь Шавров.

Одесский юрист Игорь Шавров. Фото: Новини.LIVE

Как поощрять военных

сделать достойное социальное обеспечение мобилизованных;

гарантировать семьям поддержку от государства;

предоставлять льготы и денежную компенсацию;

повысить заработную плату военнослужащим;

установить четкие сроки ротации.

Законопроект без ответственности

12 марта на заседании комитета по нацбезопасности исключили из поправок к законопроекту о мобилизации весь блок об ответственности за нарушение законодательства. Но без этих позиций закон не сможет полноценно работать. В то же время общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года раз в несколько месяцев с постоянной пролонгацией. Однако действующая система устарела и требует изменений.

"Будут изменения или не будут — мобилизация все равно будет продолжаться. И это тоже надо понимать. Сейчас эта система работает уже два года, однако ее нужно несколько реформировать. И неважно, нравится это кому-то или не нравится", — добавил юрист.

Военный билет военнообязанного. Фото: АНТИКОР

Какие возможны ограничения для уклонистов

Несмотря на постоянные дискуссии вокруг мобилизационного законопроекта, документ об ответственности за его нарушение находится на рассмотрении в парламенте. Прежде всего, он будет предусматривать смешанную форму ответственности в виде штрафа. Однако в нем нет уточнений, за что именно эти штрафы будут начисляться.

"Действительно, блокировка счетов — это перегиб, поэтому необходимо начинать со штрафов. Но если человек не сможет его оплатить, то это приведет к блокированию счетов и возможному аресту на имущество. Прошлый законопроект предусматривал сумму такого штрафа в 100-200 тысяч гривен, который достаточно большой", — отметил Шавров.

Бронирование военнообязанных

От разных экспертов поступают предложения по бронированию работников, получающих более 35 тысяч гривен в месяц или уплачивающих более 6 тысяч налога. Таким образом власти могут стремительно пополнить государственный бюджет. В то же время президент Украины отмечал, что "мобилизации бедных" быть не может, ведь это вопрос справедливости.

"Нет ничего справедливого в том, что люди, которые зарабатывают больше, могут получить бронирование. А другие должны идти служить", — подытожил правозащитник.

Члены призывной комиссии. Фото: Александра Шепелева/УНИАН

Стоит отметить, что в Одесской области средняя заработная плата составляет 20-25 тысяч гривен. По такому предложению почти никто в регионе не сможет получить бронирование.

В последние месяцы, пока продолжается рассмотрение мобилизационного законопроекта, вокруг него постоянно появляется много скандалов и дезинформации, а парламент откладывает его принятие. Тем временем украинское общество хочет наконец-то увидеть обновленный закон, который поможет реформировать армию и помочь в борьбе с врагом, который продолжает атаковать нашу территорию.