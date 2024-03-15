Новий закон про мобілізацію що він включатиме і яку відповідальність передбачили для ухилянтів

Військові вивчають тактику на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Розгляд законопроєкту про мобілізацію затягується, найскандальніші пункти з документа прибрали, але з'явилися нові нюанси. Так, наприклад, великі штрафи і як наслідок ті самі арешти на майно, але тепер уже через суд, та й спроби легалізувати мобілізацію викликають багато запитань.

Про оновлену мобілізацію і наскільки вона відповідає чинному законодавству журналісти Новини.LIVE поговорили з одеським адвокатом Ігорем Шавровим.

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Наразі оновлений мобілізаційний документ понад місяць вже перебуває на розгляді у Верховній Раді, відповідні комітети вивчають тисячі правок до нього. Те, що цей законопроєкт подали саме зараз, свідчить про те, що є така нагальна потреба, щоб реорганізувати військо та поповнити бойові резерви. Однак не всі запропоновані депутатами зміни були схвалені у суспільстві через занадто жорсткі обмеження.

"Ті зміни, які хочуть запровадити, дуже жорсткі. Вони, на мій погляд, є необґрунтованими, і тому виникає проблема з їхнім прийняттям. Ми знаємо, що систему хочуть вибудувати таким чином, щоб примусити всіх прийти до ТЦК, але потрібно починати, навпаки, із заохочування", — сказав Ігор Шавров.

Одеський юрист Ігор Шавров. Фото: Новини.LIVE

Як заохочувати військових

зробити гідне соціальне забезпечення мобілізованих;

гарантувати сімʼям підтримку від держави;

надавати пільги та грошову компенсацію;

підвищити заробітну плату військовослужбовцям;

встановити чіткі терміни ротації.

Законопроєкт без відповідальності

12 березня на засіданні комітету з нацбезпеки виключили з правок до законопроєкту про мобілізацію весь блок про відповідальність за порушення законодавства. Але без цих позицій закон не зможе повноцінно працювати. Водночас загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року раз на кілька місяців з постійною пролонгацією. Однак система, яка наразі діє, застаріла та потребує змін.

"Будуть зміни чи не будуть — мобілізація все одно триватиме. І це також треба розуміти. Наразі ця система працює вже два роки, проте її треба дещо реформувати. І неважливо, подобається це комусь чи не подобається", — додав юрист.

Військовий квиток військовозобов'язаного. Фото: АНТИКОР

Які можливі обмеження для ухилянтів

Попри постійні дискусії навколо мобілізаційного законопроєкту, документ про відповідальність за його порушення перебуває на розгляді у парламенті. Насамперед він передбачатиме змішану форму відповідальності у вигляді штрафу. Однак у ньому немає уточнень, за що саме ці штрафи нараховуватимуть.

"Дійсно, блокування рахунків — це перегин, тому необхідно починати зі штрафів. Але якщо людина не зможе його сплатити, то це призведе до блокування рахунків і можливого арешту на майно. Минулий законопроєкт передбачав суму такого штрафу у 100-200 тисяч гривень, який є досить великим", — зазначив Шавров.

Бронювання військовозобов'язаних

Від різних експертів надходять пропозиції щодо бронювання працівників, які отримують понад 35 тисяч гривень на місяць або сплачують понад 6 тисяч податку. Таким чином влада може стрімко поповнити державний бюджет. Водночас президент України наголошував на тому, що "мобілізації бідних" бути не може, адже це питання справедливості.

"Немає нічого справедливого в тому, що люди, які заробляють більше, можуть отримати бронювання. А інші особи мають йти служити", — підсумував правозахисник.

Члени призовної комісії. Фото: Олександра Шепелєва/УНІАН

Варто зазначити що в Одеській області середня заробітна плата становить 20-25 тисяч гривень. За такою пропозицією майже ніхто у регіоні не зможе отримати бронювання.

Протягом останніх місяців, поки триває розгляд мобілізаційного законопроєкту, навколо нього постійно зʼявляється багато скандалів та дезінформації, а парламент відкладає його ухвалення. Тим часом українське суспільство хоче нарешті побачити оновлений закон, який допоможе реформувати армію та допомогти у боротьбі з ворогом, який продовжує атакувати нашу територію.