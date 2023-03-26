Юристы обнаружили пробелы в новом законопроекте

Законопроект о гражданском партнерстве позволяет лицам в однополых и разнополых парах без брака иметь такие же права, как и у законных супругов. Правозащитники советуют его доработать.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал глава правления ОО "Прожектор" Виталий Матвеев.

По словам юриста, законопроект ко времени. Его главная цель — предоставить юридическую защиту ЛГБТ-военным, защищающим Украину на фронте. Воспользоваться им могли бы и однополые, и разнополые пары.

"Дело в том, что у украинских секс-меньшинств сегодня нет никаких законодательных прав. У нас есть только семейный кодекс, где прописано, что брак может быть между мужчиной и женщиной. Тогда возникает вопрос, если один из партнеров, который сейчас защищает территорию Украины и умирает, у другого партнера нет юридических оснований его посетить в больнице или забрать тело, распорядиться похоронами. Зато люди, которые в браке, могут беспрепятственно все это сделать", — объясняет Виталий Матвеев.

Правозащитник считает, что этот законопроект призван сделать так, чтобы лица в гражданском партнерстве имели такие же права, как и законные супруги. Но надо понимать, что институт гражданского партнерства будет создан не только для ЛГБТ, но и для других людей, не желающих вступать в брак. В дальнейшем, если есть нажитое имущество, они могут его поделить.

"В законопроекте с практической точки зрения есть определенные пробелы. В нем предусмотрено, что люди, которые планируют вступить в гражданское партнерство, должны подать документы, что они не состоят в браке или другом партнерстве. Возникает вопрос: как они могут это доказать? Сейчас есть государственные реестры, и органы регистрации сами могут это проверить. Почему эту ответственность возлагают не на государство, а на тех, кто пришел регистрировать гражданское партнерство?" — отмечает Виталий Матвеев.

По его словам, такая процедура в будущем может привести к бегу по бюрократическому кругу, что приведет к затягиванию процесса регистрации гражданского партнерства.

Кроме того, юрист обращает внимание и на вопрос о представительстве интересов людей, решивших узаконить гражданское партнерство.

"Если лицо на передовой линии и не может явиться в отдел регистрации, то он предоставляет документы о партнерстве через адвоката, но парламентарии прописали, что это должна быть именно нотариальная доверенность или, как исключение, командир батальона или начальник медицинской части. Но если представители ЛГБТ не хотят, чтобы командир батальона знал об этом, почему это нельзя сделать через адвоката? В законопроекте нужно прописать эти моменты, потому что до сих пор в обществе есть дискриминация этой категории людей", — рассказывает правозащитник.

Сейчас, говорит Виталий Матвеев, необходимо создать одну базу, где была бы информация о том, был ли человек ранее зарегистрирован договором с другим партнером.

Фото:Главред