Юристи виявили прогалини у новому законопроєкті

Законопроєкт про цивільне партнерство дозволяє особам в одностатевих і різностатевих парах без шлюбу мати такі ж права, як і у законного подружжя. Правозахисники радять доопрацювати його.

Про це журналістам Новини. LIVE розказав голова правління ГО "Прожектор" Віталій Матвєєв.

За словами юриста, законопроєкт на часі. Його головна мета — надати юридичний захист ЛГБТ-військовим, які боронять Україну на фронті. Скористатися ним могли б і одностатеві, і різностатеві пари.

"Річ у тому, що українські секс-меншини сьогодні не мають ніяких законодавчих прав. У нас є лише сімейний кодекс, де прописано, що шлюб може бути між чоловіком та жінкою. Тоді виникає питання, якщо один із партнерів, який зараз захищає територію України, помирає, то інший партнер не має юридичних підстав його відвідати в лікарні чи забрати тіло, розпорядитися похоронами. Натомість люди, які у шлюбі, можуть безперешкодно все це зробити", — пояснює Віталій Матвєєв.

Правозахисник вважає, що цей законопроєкт покликаний зробити так, щоб особи в цивільному партнерстві мали такі ж права, як і законне подружжя. Але треба розуміти, що інститут цивільного партнерства буде створено не лише для ЛГБТ, але й для інших людей, які не хочуть укладати шлюб. Надалі, якщо є нажите майно, то вони можуть його поділити.

"В законопроєкті з практичної точки зору є певні прогалини. В ньому передбачено, що люди, які планують вступити у цивільне партнерство повинні подати документи, що вони не перебувають у шлюбі чи іншому партнерстві. Виникає питання: як вони можуть це довести? Зараз є державні реєстри, і органи реєстрації самі можуть це перевірити. Чому цю відповідальність покладають не на державу, а на тих, хто прийшов реєструвати цивільне партнерство?" — зазначає Віталій Матвєєв.

За його словами, така процедура у майбутньому може привести до бігу по бюрократичному колу, що призведе до затягування процесу реєстрації цивільного партнерства.

Крім того, юрист завертає увагу і на питання щодо представництва інтересів людей, які вирішили узаконити цивільне партнерство.

"Якщо особа на передовій лінії і не може з'явилися до відділу реєстрації, то вона надає документи про партнерство через адвоката, але парламентарі прописали, що це повинна бути саме нотаріальна довіреність або, як виняток, командир батальйону чи начальник медичної частини. Але якщо представники ЛГБТ не хочуть, щоб командир батальйону знав про це? Чому це не можна зробити через адвоката? У законопроєкті треба прописати ці моменти, бо досі в суспільстві є дискримінація цієї категорії людей", — розповідає правозахисник.

Нині, каже Віталій Матвєєв, необхідно створити одну базу, де була б інформація про те, чи була людина раніше зареєстрована договором з іншим партнером.

Фото:Главред