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Остались только спасательные круги: ВСУ уничтожили семь вражеских лодок на юге, — Гуменюк

8 февраля 2023 11:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ВСУ уничтожили семь вражеских лодок на юге, — Гуменюк
Украинские бойцы отрабатывают свои боевые задания
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Украинские военные на юге уничтожили семь плавсредств, которые оккупанты забрали у местного населения. Враг планировал на них переправлять диверсионно-разведывательные группы.

Об этом в эфире национального марафона сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Наша контрбатарейная борьба — достаточно мощная и убедительная. Нам удалось уничтожить семь легких лодок и повредить установки типа "Град", из которых из Олешек рф обстреливала Херсон", — рассказала Наталья Гуменюк.

Также Наталья Гуменюк добавила, что военным рф стало труднее проводить воздушную разведку, а из-за шторма в Черном море они вынуждены уменьшить там количество своих кораблей. Тем временем, украинские бойцы, пользуясь такой ситуацией, отрабатывают свои задачи.

Напомним, в настоящее время в акватории Черного моря находится всего один вражеский корабль. Впрочем, не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь боевые пуски могут осуществляться из пунктов базирования.

Напомним, Силы обороны Украины уничтожили за прошедшие сутки самолет, вертолет и два дрона российских оккупационных войск. Кроме того, были поражены два пункта управления подразделениями рф.

Также 7 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 900 российских оккупантов. Кроме того, россияне потеряли восемь танков, 15 бронемашин, четыре артиллерийские системы. Об общих потерях русской армии за время войны читайте в материале.

Добавим, что авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 12 ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники российских захватчиков.

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