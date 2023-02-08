ЗСУ знищили сім ворожих човнів на півдні, — Гуменюк

Українські бійці відпрацьовують свої бойові завдання

Українські військові на півдні знищили сім плавзасобів, які окупанти забрали у місцевого населення. Ворог планував на них переправляли диверсійно-розвідувальні групи.

Про це в ефірі національного марафону повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Наша контрбатарейна боротьба – досить потужна та переконлива. Нам вдалося знищити сім легких човнів та пошкодити установки типу "Град", з яких з Олешок рф обстрілювала Херсон", — розповіла Наталя Гуменюк.

Також Наталя Гуменюк додала, що військовим рф стало важче проводити повітряну розвідку, а через шторм в Чорному морі вони змушені зменшити там кількість своїх кораблів. Тим часом українські бійці, користуючись такою ситуацією, відпрацьовують свої завдання.

Нагадаємо, наразі в акваторії Чорного моря перебуває всього один ворожий корабель. Втім не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже бойові пуски можуть здійснюватись з пунктів базування.

Нагадаємо, Сили оборони України знищили протягом минулої доби літак, гелікоптер та два дрони російських окупаційних військ. Крім того, були уражені два пункти управління підрозділами рф.

Також 7 лютого українські захисники знищили на фронтах війни понад 900 російських окупантів. Крім того, росіяни втратили вісім танків,15 бронемашин, чотири артилерійські системи. Про загальні втрати російської армії за час війни читайте в матеріалі.

Додамо, що авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 12 ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки російських загарбників.