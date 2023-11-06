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Залужный будет защищать диссертацию в Одесской юракадемии — что известно о работе

6 ноября 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Залужный будет защищать диссертацию в Одесской юракадемии — что известно о работе
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: BBC
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный планирует защищать кандидатскую работу. Известно, что ее планируется провести в Одесской юридической академии.

Об этом Новини.LIVE узнали из сообщения на сайте Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (NAQA).

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По информации образовательного портала, в случае удачной защиты генерал Залужный получит степень "доктора философии" (ранее — кандидат юридических наук).

Что известно о теме диссертации

Пока известно, что тема научной работы засекречена. Только известно, что оно связано со сферой обороны.

В то же время направление научной работы можно определить из ключевых слов: "дисциплина, служебная дисциплина, военная дисциплина, военнослужащие, дисциплинарный проступок (правонарушение), дисциплинарное взыскание, морально-психологическое обеспечение, боевой иммунитет, военная юстиция, дисциплина".

Образование Залужного

  • В 1997 году окончил Одесский институт Сухопутных войск с отличием, после чего прошел все ступени военной службы — от командира взвода до главкома ВСУ.
  • В 2005 году поступил в Национальную академию обороны Украины. Закончил обучение в 2007 году с золотой медалью, после чего был назначен на должность начальника штаба — первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Яворове.
  • В 2014 году окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского на следующем уровне. Как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки был награжден переходящим мечом королевы Великобритании.
  • В течение 2019-2020 годов учился на магистерской программе по международным отношениям Национального университета "Острожская академия".

Напомним, начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов поступил в аспирантуру в Острожскую академию. Он первый в списке специальности "Политология".

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