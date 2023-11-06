Залужний захищатиме дисертацію в Одеській юракадемії — що відомо про роботу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: ВВС

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний планує захищати кандидатську роботу. Відомо, що його заплановано провести в Одеській юридичній академії.

Про це Новини.LIVE дізналися з повідомлення на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

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За інформацією освітнього порталу, у разі вдалого захисту, генерал Залужний отримає ступінь "доктора філософії" (раніше — кандидат юридичних наук).

Що відомо про тему дисертації

Наразі відомо, що тема наукової роботи засекречена. Лише відомо, що вона пов'язана зі сферою оборони.

Водночас напрям наукової роботи можна визначити з ключових слів: "дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарне стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ".

Освіта Залужного

У 1997 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ із відзнакою, після чого пройшов усі щаблі військової служби — від командира взводу до головкома ЗСУ.

У 2005 році вступив до Національної академії оборони України. Закінчив навчання 2007 року із золотою медаллю, після чого був призначений на посаду начальника штабу — першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в Яворові.

У 2014 році закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського на наступному рівні. Як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

Упродовж 2019-2020 років також навчався на магістерській програмі з міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія".

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов вступив до аспірантури в Острозьку академію. Він перший у списку на спеціальність "Політологія".