Избиение военнослужащего в Затоке: полиция возбудила дело

Военный после нападения. Фото: скриншот из видео

Военнослужащего жестоко избили во время отдыха в Затоке в Одесской области. По словам жены пострадавшего, конфликт начался после замечания по поводу русской музыки. Мужчина получил серьезные травмы и оказался в больнице. Полиция уже возбудила уголовное дело и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Избиение военнослужащего

Инцидент произошел на прошлой неделе вечером на территории одной из баз отдыха в курортном поселке Затока. По предварительным данным полиции, между военнослужащим и другим отдыхающим возник конфликт. Во время ссоры мужчина набросился на военного и ударил его металлической палкой по голове. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали.

Возбуждение дела

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести. Окончательный характер травм должны определить судебно-медицинские эксперты. Досудебное расследование продолжается.

Заявление жены военного

Жена пострадавшего военного Сергея Пигуры рассказала, что конфликт произошел 4 июля после того, как ее муж попросил одного из отдыхающих выключить русскую музыку. По ее словам, в ответ мужчина отказался, сделал звук еще громче, а впоследствии между ними возникла потасовка. Женщина утверждает, что во время драки нападавший сначала ударил военного электронагревателем по плечу, а затем схватил металлическую арматуру. Сергей, защищая жену, подставил руку под удар, после чего получил удар по голове. Когда он упал, нападавший, по словам Екатерины, начал душить его арматурой.

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Всё это происходило на глазах у двух маленьких детей супругов. Нападающего смогли оттащить только жена и очевидцы. После этого, как утверждает женщина, он взял ещё одну металлическую палку, угрожал убить военного и снова пытался напасть. По словам жены, военный находится на стационарном лечении с сотрясением мозга, пробитой головой, сломанным носом и рукой, а также швами на лице.

Что известно о нападавшем

Жена пострадавшего также назвала имя мужчины, которого считает напавшим. По её словам, после того как об инциденте стало известно, она узнала от местных жителей и блогеров, что он якобы уже фигурирует как минимум в двух уголовных делах.

Она также утверждает, что слышала от очевидцев о других случаях нападений с участием этого мужчины, однако официального подтверждения этой информации правоохранители не обнародовали. Кроме того, заявления о якобы «откупе» от полиции также остаются неподтвержденными.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области двое мужчин напали на полицейских во время ночного патрулирования. Они оказали сопротивление правоохранителям и пытались уничтожить улики. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района. Оба подозреваемых уже взяты под стражу.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе директора ресторана "Туркуаз", являющегося гражданином Турции, лишили права на постоянное проживание в Украине. Такое решение было принято после его драки с местной жительницей. Правоохранители обвиняют мужчину в дерзком нарушении общественного порядка с применением физического насилия. На данный момент все его иммиграционные документы аннулированы и подлежат уничтожению.