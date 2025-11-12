Военный из Одесской области признал вину в драке и получил штраф

Молоток судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Татарбунарах военный во время ссоры ударил знакомого кулаком по лицу. Инцидент произошел когда мужчина проходил службу по мобилизации. Он признал вину, раскаялся и согласился на упрощенное рассмотрение дела. Однако наказание все же получил.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Солдат, который служил стрелком во 2-й мотопехотной роте воинской части, находился в кухонном помещении одного из домов в Татарбунарском районе. Во время ссоры он умышленно ударил знакомого дважды кулаком — по переносице и по правой брови. Потерпевший получил синяки под глазами и ссадину возле брови. Судебно-медицинская экспертиза признала эти повреждения легкими.

Подозреваемый — уроженец села Борисовка, ранее не судимый, не состоит на учете у врачей и имеет положительную характеристику. Во время следствия он полностью признал вину, искренне раскаялся и попросил рассмотреть дело без его присутствия. Потерпевший также не возражал.

Как наказали

Суд учел, что мужчина сотрудничал со следствием, раскаялся и не имеет отягчающих обстоятельств. За совершенное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение, ему назначен штраф в размере 510 гривен (30 необлагаемых минимумов).

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который во время СЗЧ трижды совершил кражи. Также мы писали, что в Одесской области мужчина распилил газ в лицо военному ТЦК.