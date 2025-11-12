Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині військовий побив товариша — як покарали

На Одещині військовий побив товариша — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 01:36
Оновлено: 18:23
Військовий з Одещини визнав провину у бійці та отримав штраф
Молоток судді. Фото ілюстративне: iStock

У Татарбунарах військовий під час сварки вдарив знайомого кулаком по обличчю. Інцидент стався коли чоловік проходив службу за мобілізацією. Він визнав провину, розкаявся і погодився на спрощений розгляд справи. Однак покарання все ж таки отримав.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Солдат, який служив стрільцем у 2-й мотопіхотній роті військової частини, перебував у кухонному приміщенні одного з будинків у Татарбунарському районі. Під час сварки він умисно вдарив знайомого двічі кулаком — по переніссю та по правій брові. Потерпілий отримав синці під очима та садно біля брови. Судово-медична експертиза визнала ці ушкодження легкими.

Підозрюваний — уродженець села Борисівка, раніше не судимий, не перебуває на обліку в лікарів і має позитивну характеристику. Під час слідства він повністю визнав провину, щиро розкаявся і попросив розглянути справу без його присутності. Потерпілий також не заперечував.

Як покарали

Суд урахував, що чоловік співпрацював зі слідством, розкаявся і не має обтяжуючих обставин. За вчинене правопорушення, передбачене частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження, йому призначено штраф у розмірі 510 гривень (30 неоподатковуваних мінімумів).

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який під час СЗЧ тричі здійснив крадіжки. Також ми писали, що в Одеській області чоловік розпилив газ в обличчя військовому ТЦК.

Одеса бійка Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації