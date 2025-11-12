Військовий з Одещини визнав провину у бійці та отримав штраф

Молоток судді. Фото ілюстративне: iStock

У Татарбунарах військовий під час сварки вдарив знайомого кулаком по обличчю. Інцидент стався коли чоловік проходив службу за мобілізацією. Він визнав провину, розкаявся і погодився на спрощений розгляд справи. Однак покарання все ж таки отримав.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Солдат, який служив стрільцем у 2-й мотопіхотній роті військової частини, перебував у кухонному приміщенні одного з будинків у Татарбунарському районі. Під час сварки він умисно вдарив знайомого двічі кулаком — по переніссю та по правій брові. Потерпілий отримав синці під очима та садно біля брови. Судово-медична експертиза визнала ці ушкодження легкими.

Підозрюваний — уродженець села Борисівка, раніше не судимий, не перебуває на обліку в лікарів і має позитивну характеристику. Під час слідства він повністю визнав провину, щиро розкаявся і попросив розглянути справу без його присутності. Потерпілий також не заперечував.

Як покарали

Суд урахував, що чоловік співпрацював зі слідством, розкаявся і не має обтяжуючих обставин. За вчинене правопорушення, передбачене частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження, йому призначено штраф у розмірі 510 гривень (30 неоподатковуваних мінімумів).

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який під час СЗЧ тричі здійснив крадіжки. Також ми писали, що в Одеській області чоловік розпилив газ в обличчя військовому ТЦК.