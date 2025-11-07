Жителя Одещини засудили за напад на військового ТЦК

Молоток судді на документах. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині чоловік застосував сльозогінний газ проти працівника територіального центру комплектування. Інцидент стався під час перевірки документів. Військовий отримав хімічний опік очей, а зловмисника затримали. Суд визнав його винним.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

На Одещині військовий підійшов до місцевого жителя та попросив пред’явити документи, що посвідчують особу і військовий облік. У відповідь чоловік відмовився і розпилив у його бік сльозогінний газ "Терен 4М". Внаслідок цього співробітник ТЦК отримав хімічний опік обох очей. Після нападу чоловік утік, але згодом повернувся на місце події, щоб знайти втрачений навушник. Тоді його і затримали.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину та пояснив, що діяв із переляку, бо злякався мобілізації. Суд врахував його каяття, співпрацю зі слідством та те, що родина перерахувала 130 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Як покарали

Київський райсуд Одеси визнав чоловіка винним за ч.1 ст.114-1 та ч.2 ст.125 ККУ. Йому призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили з випробувальним строком на три роки. Також обвинуваченого зобов’язали працевлаштуватися, пройти програму "Зміна прокримінального мислення", не виїжджати за межі України без дозволу та сплатити 2 228 гривень 50 копійок за проведення експертизи.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі судили військового, в кармані якого знайшли психотропи. Також ми писали, що за ексвійськкома з Одеси Євгена Борисова вже втретє внесли заставу.