Вирок чоловіку, який поранив військового в Одесі

Молоток в руках судді. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі чоловік напав на працівника ТЦК. Під час конфлікту він застосував сльозогінний газ і вдарив військового ножем. Потерпілого госпіталізували, а нападник отримав покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Представник територіального центру комплектування попросив одесита показати документи. Той розпилив у його бік сльозогінний балончик, після чого вдарив ножем у груди. Пораненого військового доставили до лікарні, його травма виявилася легкою. На суді чоловік визнав провину та пояснив, що налякався після перегляду відео у соцмережах про нібито примусові затримання. Він розкаявся й добровільно перерахував 250 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Як покарали

Суд визнав його винним за статтями 114-1 і 125 Кримінального кодексу України. Нападнику призначили п’ять років ув’язнення, але замінили покарання трирічним іспитовим терміном. Також суд скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

