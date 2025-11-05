Приговор мужчине, который ранил военного в Одессе

Молоток в руках судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе мужчина напал на работника ТЦК. Во время конфликта он применил слезоточивый газ и ударил военного ножом. Пострадавшего госпитализировали, а нападавший получил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Представитель территориального центра комплектования попросил одессита показать документы. Тот распылил в его сторону слезоточивый баллончик, после чего ударил ножом в грудь. Раненого военного доставили в больницу, его травма оказалась легкой. На суде мужчина признал вину и объяснил, что испугался после просмотра видео в соцсетях о якобы принудительных задержаниях. Он раскаялся и добровольно перечислил 250 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Как наказали

Суд признал его виновным по статьям 114-1 и 125 Уголовного кодекса Украины. Нападающему назначили пять лет заключения, но заменили наказание трехлетним испытательным сроком. Также суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей.

