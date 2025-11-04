Видео
Україна
Военный хранил психотропы — что решил одесский суд

Военный хранил психотропы — что решил одесский суд

Дата публикации 4 ноября 2025 01:36
обновлено: 19:15
В Одессе военнослужащего осудили за хранение наркотиков
Молоток судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе военнослужащий хранил психотропные вещества. Во время проверки у него обнаружили сверток с запрещенным PVP. Мужчина признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке. Однако наказания не избежал.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Военнослужащий, который проходил службу по мобилизации, незаконно хранил психотропные вещества без цели сбыта. По материалам дела, мужчина нашел сверток с кристаллическим веществом белого цвета на Фонтанской дороге. Экспертиза установила, что это особо опасное психотропное вещество PVP массой 0,219 грамма. Во время проверки полицией сверток обнаружили в его сумке. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Как наказали

Суд учел эти обстоятельства, но учитывая предыдущую судимость и отсутствие работы назначил наказание — 1 год и 8 месяцев ограничения свободы. Также с мужчины взыскано 5 348 гривен судебных расходов за проведение экспертизы. Изъятое вещество — уничтожено.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области сержант порезал двух знакомых. Также мы писали о том, что в Одесской области судили мужчину, который проигнорировал ВВК.

Одесса суд наркотики Одесская область Новости Одессы судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
