На Одесчине военный порезал двух знакомых — приговор суда

Дата публикации 3 ноября 2025 01:30
обновлено: 00:15
Сержант из Одесской области получил штраф за драку с ножом
Молоток судьи и документы на столе. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку с двумя мужчинами и ранил их ножом. Мужчина признал свою вину. Однако суд признал назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Происшествие произошло в одном из сел Одесской области. Сержант, который служил по мобилизации, поссорился со своими знакомыми во время застолья. Конфликт перерос в драку, во время которой военный достал нож и нанес несколько ударов в голову одному мужчине и ранил другого. Оба пострадавших получили легкие телесные повреждения — порезы и синяки, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Во время следствия военнослужащий признал свою вину и согласился, чтобы дело рассмотрели без его участия. Потерпевшие не возражали против такого порядка.

Как наказали

Суд признал его виновным по части 2 статьи 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья. По приговору суда, сержанта оштрафовали на 1 700 гривен.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили мужчину, который проигнорировал повестку. Также мы писали, что в Одесской области военный хранил дома боеприпасы.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
