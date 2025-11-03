Сержант з Одещини отримав штраф за бійку з ножем

Молоток судді та документи на столі. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині військовослужбовець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, влаштував бійку з двома чоловіками та поранив їх ножем. Чоловік визнав свою провину. Однак суд визнав призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Подія сталася в одному з сіл Одеської області. Сержант, який служив за мобілізацією, посварився зі своїми знайомими під час застілля. Конфлікт переріс у бійку, під час якої військовий дістав ніж і завдав кілька ударів у голову одному чоловіку та поранив іншого. Обидва постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження — порізи та синці, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Під час слідства військовослужбовець визнав свою провину та погодився, щоб справу розглянули без його участі. Потерпілі не заперечували проти такого порядку.

Як покарали

Суд визнав його винним за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я. За вироком суду, сержанта оштрафували на 1 700 гривень.

