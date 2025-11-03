Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині військовий порізав двох знайомих — вирок суду

На Одещині військовий порізав двох знайомих — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 01:30
Оновлено: 00:15
Сержант з Одещини отримав штраф за бійку з ножем
Молоток судді та документи на столі. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині військовослужбовець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, влаштував бійку з двома чоловіками та поранив їх ножем. Чоловік визнав свою провину. Однак суд визнав призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Подія сталася в одному з сіл Одеської області. Сержант, який служив за мобілізацією, посварився зі своїми знайомими під час застілля. Конфлікт переріс у бійку, під час якої військовий дістав ніж і завдав кілька ударів у голову одному чоловіку та поранив іншого. Обидва постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження — порізи та синці, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Під час слідства військовослужбовець визнав свою провину та погодився, щоб справу розглянули без його участі. Потерпілі не заперечували проти такого порядку.

Як покарали

Суд визнав його винним за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я. За вироком суду, сержанта оштрафували на 1 700 гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили чоловіка, який проігнорував повістку. Також ми писали, що на Одещині військовий зберігав вдома боєприпаси.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації