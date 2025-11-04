Відео
Україна
Головна Одеса Військовий зберігав психотропи — що вирішив одеський суд

Військовий зберігав психотропи — що вирішив одеський суд

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 01:36
Оновлено: 19:15
В Одесі військовослужбовця засудили за зберігання наркотиків
Молоток судді. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі військовослужбовець зберігав психотропні речовини. Під час перевірки в нього виявили згорток із забороненим PVP. Чоловік визнав свою провину та погодився на розгляд справи у спрощеному порядку. Однак покарання не уникнув.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Військовослужбовець, який проходив службу за мобілізацією, незаконно зберігав психотропні речовини без мети збуту. За матеріалами справи, чоловік знайшов згорток із кристалічною речовиною білого кольору на Фонтанській дорозі. Експертиза встановила, що це особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою 0,219 грама. Під час перевірки поліцією згорток виявили у його сумці. Обвинувачений повністю визнав провину й розкаявся.

Як покарали

Суд врахував ці обставини, але з огляду на попередню судимість і відсутність роботи призначив покарання — 1 рік і 8 місяців обмеження волі. Також із чоловіка стягнуто 5 348 гривень судових витрат за проведення експертизи. Вилучену речовину — знищено.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині сержант порізав двох знайомих. Також ми писали про те, що на Одещині судили чоловіка, який проігнорував ВЛК.

Одеса суд наркотики Одеська область Новини Одеси судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
