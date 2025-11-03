Евгению Борисову избрали меру пресечения - залог в 20 миллионов

Евгений Борисов во время одного из заседаний. Фото: Суспільне Одеса

Бывшему военкому Одесской области Евгению Борисову выбрали новую сумму залога. Заседание длилось почти месяц. Однако адвокаты уже заявили, что будут обжаловать это решение. Следующее слушание по делу назначено на 19 ноября.

Об этом сообщает "Суспільне".

Залог для Борисова

Бывшему военкому Одесской области Евгению Борисову суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 20 136 200 гривен. Деньги он должен внести до 5 ноября. На Борисова возложено несколько обязанностей: сообщать прокурору и суду об изменении места жительства или работы, не контактировать со свидетелями, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Эти ограничения будут действовать до 28 декабря 2025 года.

Прокуратура настаивала на заключении под стражу, указывая на риск побега за границу. Защита возражала, называя такие утверждения безосновательными. Суд после длительного рассмотрения решил оставить Борисова на свободе под залог. Во время заседания адвокаты подали также ходатайство о признании действий сотрудников ГБР незаконными. По словам защиты, во время принудительного привода из больницы Борисова лишили надлежащего лечения и "снимали катетер силой". Суд частично удовлетворил это ходатайство, постановив провести проверку обстоятельств инцидента.

Детали

Ранее Евгения Борисова несколько раз не могли доставить в суд — он ссылался на лечение. 20 октября сотрудники ГБР принудительно вывезли его из киевской больницы в Одессу, выполнив решение суда о приводе. Сам Борисов заявил, что во время этого его толкали и пытались вырвать катетер, тогда как в бюро подчеркнули, что действовали законно.

Что инкриминируют

Эксвоенкому Евгению Борисову инкриминируют самовольное оставление части. Во время рассмотрения дела суд допрашивал свидетелей и рассматривал вопрос принудительного привода обвиняемого, который некоторое время находился в больнице. Судебный процесс продолжается, новое заседание состоится 19 ноября.

