Головна Одеса Одеському ексвійськкому призначили нову заставу — як триває суд

Одеському ексвійськкому призначили нову заставу — як триває суд

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 11:39
Оновлено: 12:24
Євгену Борисову обрали запобіжний захід — застава в 20 мільйонів
Євген Борисов під час одного із засідань. Фото: Суспільне Одеса

Колишньому військкому Одещини Євгену Борисову обрали нову суму застави. Засідання тривало майже місяць. Однак адвокати вже заявили, що оскаржуватимуть це рішення. Наступне слухання у справі призначене на 19 листопада.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Застава для Борисова

Колишньому військкому Одещини Євгену Борисову суд обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 20 136 200 гривень. Гроші він має внести до 5 листопада. На Борисова покладено кілька обов’язків: повідомляти прокурора і суд про зміну місця проживання чи роботи, не контактувати зі свідками, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. Ці обмеження діятимуть до 28 грудня 2025 року.

Прокуратура наполягала на взятті під варту, вказуючи на ризик втечі за кордон. Захист заперечував, називаючи такі твердження безпідставними. Суд після тривалого розгляду вирішив залишити Борисова на волі під заставу. Під час засідання адвокати подали також клопотання про визнання дій працівників ДБР незаконними. За словами захисту, під час примусового приводу з лікарні Борисова позбавили належного лікування і "знімали катетер силоміць". Суд частково задовольнив це клопотання, ухваливши провести перевірку обставин інциденту.

Деталі

Раніше Євгена Борисова кілька разів не могли доставити до суду — він посилався на лікування. 20 жовтня працівники ДБР примусово вивезли його з київської лікарні в Одесу, виконавши ухвалу суду про привід. Сам Борисов заявив, що під час цього його штовхали й намагалися вирвати катетер, тоді як у бюро наголосили, що діяли законно.

Що інкримінують

Ексвійськкому Євгену Борисову інкримінують самовільне залишення частини. Під час розгляду справи суд допитував свідків і розглядав питання примусового приводу обвинуваченого, який певний час перебував у лікарні. Судовий процес триває, нове засідання відбудеться 19 листопада.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі медики ТЦК продавали фіктивні довідки військовозобов'язаним. Також ми писали, що Кухарчук розповів, як проблеми з ТЦК впливають на мобілізацію.

Одеса суд Одеська область військкомат Новини Одеси ТЦК та СП
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
