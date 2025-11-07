Жителя Одесской области осудили за нападение на военного ТЦК

Молоток судьи на документах. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области мужчина применил слезоточивый газ против работника территориального центра комплектования. Инцидент произошел во время проверки документов. Военный получил химический ожог глаз, а злоумышленника задержали. Суд признал его виновным.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

В Одесской области военный подошел к местному жителю и попросил предъявить документы, удостоверяющие личность и военный учет. В ответ мужчина отказался и распылил в его сторону слезоточивый газ "Терен 4М". Вследствие этого сотрудник ТЦК получил химический ожог обоих глаз. После нападения мужчина убежал, но впоследствии вернулся на место происшествия, чтобы найти потерянный наушник. Тогда его и задержали.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину и объяснил, что действовал с перепугу, потому что испугался мобилизации. Суд учел его раскаяние, сотрудничество со следствием и то, что семья перечислила 130 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Как наказали

Киевский райсуд Одессы признал мужчину виновным по ч.1 ст.114-1 и ч.2 ст.125 УКУ. Ему назначили 5 лет лишения свободы, но освободили с испытательным сроком на три года. Также обвиняемого обязали трудоустроиться, пройти программу "Изменение прокриминального мышления", не выезжать за пределы Украины без разрешения и оплатить 2 228 гривен 50 копеек за проведение экспертизы.

Напомним, мы писали, что в Одессе судили военного, в кармане которого нашли психотропы. Также мы писали, что за экс-военкома из Одессы Евгения Борисова уже в третий раз внесли залог.