Видео

Главная Одесса За одесского экс-военкома Борисова снова внесли залог

За одесского экс-военкома Борисова снова внесли залог

Дата публикации 5 ноября 2025 15:49
обновлено: 16:26
Евгений Борисов: за экс-военкома из Одесской области внесли 20 миллионов залога
Борисов во время одного из заседаний. Фото иллюстративное: Суспильне Одесса

За бывшего военного комиссара Одесской области Евгения Борисова внесли более 20 миллионов гривен залога по делу о самовольном оставлении части. Деньги перечислили 4 ноября. Это уже третий залог в уголовных производствах против чиновника — в целом сумма превышает 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Залог для экс-военкома

Залог в размере 20 136 200 гривен за бывшего начальника Одесского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова внесен 4 ноября. Средства перечислило общество с ограниченной ответственностью "Эвагрейн". Ранее за Борисова уже вносили залоги по другим уголовным делам — 36,3 миллиона и 44,4 миллиона гривен. Таким образом, общая сумма залогов превысила 100 миллионов.

Суды над экс-военкомом

31 октября Приморский райсуд Одессы определил меру пресечения по этому делу именно в виде залога. Судебный процесс длился почти месяц — с 3 октября. Прокуратура тогда заявляла, что обвиняемый намеренно затягивает рассмотрение, не являясь на заседания. Впоследствии его принудительно доставили на слушания. Евгений Борисов является фигурантом нескольких дел, в частности о злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе медики ВЛК продавали фиктивные справки военнообязанным. Также мы писали, что в столице судили полицейского, избившего гражданского возле ТЦК.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
