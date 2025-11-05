Відео
Україна
За одеського ексвійськкома Борисова знову внесли заставу

За одеського ексвійськкома Борисова знову внесли заставу

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 15:49
Оновлено: 16:26
Євген Борисов: за ексвійськкома з Одещини внесли 20 мільйонів застави
Борисов під час одного із засідань. Фото ілюстративне: Суспільне Одеса

За колишнього військового комісара Одеської області Євгена Борисова внесли понад 20 мільйонів гривень застави у справі про самовільне залишення частини. Гроші перерахували 4 листопада. Це вже третя застава у кримінальних провадженнях проти посадовця — загалом сума перевищує 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Читайте також:

Застава для ексвійськкома

Заставу в розмірі 20 136 200 гривень за колишнього начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова внесено 4 листопада. Кошти перерахувало товариство з обмеженою відповідальністю "Евагрейн". Раніше за Борисова вже вносили застави в інших кримінальних справах — 36,3 мільйона та 44,4 мільйона гривень. Таким чином, загальна сума застав перевищила 100 мільйонів.

Суди над ексвійськкомом

31 жовтня Приморський райсуд Одеси визначив запобіжний захід у цій справі саме у вигляді застави. Судовий процес тривав майже місяць — з 3 жовтня. Прокуратура тоді заявляла, що обвинувачений навмисно затягує розгляд, не з’являючись на засідання. Згодом його примусово доставили на слухання. Євген Борисов є фігурантом кількох справ, зокрема про зловживання службовим становищем та незаконне збагачення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі медики ВЛК продавали фіктивні довідки військовозобов’язаним. Також ми писали, що у столиці судили поліцейського, який побив цивільного біля ТЦК.

Одеса суд Одеська область застава Новини Одеси ТЦК та СП
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
