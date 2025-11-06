Видео
Психотропы нашли в кармане военного — что решил одесский суд

Психотропы нашли в кармане военного — что решил одесский суд

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 01:36
обновлено: 17:28
Военному из Одессы дали 1 год 8 месяцев за хранение психотропов
Молоток судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе военный наткнулся на сверток с психотропным веществом PVP и решил оставить его себе. Полиция обнаружила наркотик во время проверки документов. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Происшествие произошло на Фонтанской дороге в Одессе. Военнослужащий во время прогулки нашел небольшой сверток с белым порошком. Вместо того, чтобы сообщить о находке правоохранителям, он решил оставить ее при себе. Как впоследствии установила экспертиза, в свертке содержалось особо опасное психотропное вещество — PVP, которое часто используют как наркотик.

Через несколько дней мужчину остановили полицейские для проверки документов. При осмотре они заметили подозрительный пакетик в кармане военного. Вещество сразу изъяли и направили на экспертизу. Специалисты подтвердили, что это действительно психотропное вещество, оборот которого в Украине запрещен.

В суде военный не отрицал свою вину. Он объяснил, что нашел сверток случайно, не намеревался его продавать или передавать другим и раскаялся в своем поступке. Следствие не выявило доказательств, что мужчина занимался сбытом или изготовлением наркотиков.

Как наказали

Суд учел искреннее раскаяние, положительную характеристику с места службы и отсутствие предыдущих судимостей. Ему назначили 1 год и 8 месяцев ограничения свободы. Также мужчина должен оплатить 5 335 гривен на покрытие расходов за проведение экспертизы.

Напомним, мы сообщали о том, что обвиняемый в убийстве активиста Демьяна Ганула принес извинения его семье. Также мы писали, что одесситка получила срок публикации видео о мобилизации в соцсетях.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
