Одесситку осудили за TikTok-видео о мобилизации

Телефон в руках человека. Фото иллюстративное: iStock

Одесситка публиковала в TikTok видео с вручением повесток, работой блокпостов и другими моментами мобилизации. Ее сообщения сопровождались комментариями, которые, по выводам экспертов, имели деморализационный эффект и могли быть использованы врагом против Украины.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, жительница Одессы снимала и выкладывала в TikTok ролики, где было видно вручение повесток, передвижение военных и работу блокпостов. В публикациях она оставляла подписи, которые, по словам экспертов, обесценивали работу военных и могли нанести ущерб обороноспособности государства. Следователи собрали доказательства, а именно фрагменты видео, аналитику аккаунта с более 150 тысячами подписчиков и данные с изъятого смартфона. Из материалов дела следует, что она действовала сознательно и имела целью помешать деятельности Вооруженных сил Украины.

Как накажут

Приморский районный суд Одессы признал женщину виновной по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса — препятствование законной деятельности ВСУ в особый период. Ей назначили пять лет лишения свободы, но освободил ее от отбывания наказания с испытательным сроком два года. Фемида отмечает, что даже без прямого умысла подобные действия несут риски для обороноспособности страны.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе полицейский напал на ТЦК. Также мы писали, что в Одессе произошла стычка между ТЦК и гражданскими.