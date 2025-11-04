Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесситка за видео мобилизации в TikTok получила срок — детали

Одесситка за видео мобилизации в TikTok получила срок — детали

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 16:10
обновлено: 15:56
Одесситку осудили за TikTok-видео о мобилизации
Телефон в руках человека. Фото иллюстративное: iStock

Одесситка публиковала в TikTok видео с вручением повесток, работой блокпостов и другими моментами мобилизации. Ее сообщения сопровождались комментариями, которые, по выводам экспертов, имели деморализационный эффект и могли быть использованы врагом против Украины.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, жительница Одессы снимала и выкладывала в TikTok ролики, где было видно вручение повесток, передвижение военных и работу блокпостов. В публикациях она оставляла подписи, которые, по словам экспертов, обесценивали работу военных и могли нанести ущерб обороноспособности государства. Следователи собрали доказательства, а именно фрагменты видео, аналитику аккаунта с более 150 тысячами подписчиков и данные с изъятого смартфона. Из материалов дела следует, что она действовала сознательно и имела целью помешать деятельности Вооруженных сил Украины.

Как накажут

Приморский районный суд Одессы признал женщину виновной по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса — препятствование законной деятельности ВСУ в особый период. Ей назначили пять лет лишения свободы, но освободил ее от отбывания наказания с испытательным сроком два года. Фемида отмечает, что даже без прямого умысла подобные действия несут риски для обороноспособности страны.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе полицейский напал на ТЦК. Также мы писали, что в Одессе произошла стычка между ТЦК и гражданскими.

Одесса суд Одесская область Новости Одессы ТикТок мобилизация
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации