Одеситку засудили за TikTok-відео про мобілізацію

Телефон в руках людини. Фото ілюстративне: iStock

Одеситка публікувала у TikTok відео з врученням повісток, роботою блокпостів та іншими моментами мобілізації. Її дописи супроводжувались коментарями, які, за висновками експертів, мали деморалізаційний ефект і могли бути використані ворогом проти України.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, мешканка Одеси знімала й викладала у TikTok ролики, де було видно вручення повісток, пересування військових і роботу блокпостів. У публікаціях вона залишала підписи, що, за словами експертів, знецінювали роботу військових і могли завдати шкоди обороноздатності держави. Слідчі зібрали докази, а саме фрагменти відео, аналітику акаунта з понад 150 тисячами підписників і дані з вилученого смартфона. З матеріалів справи випливає, що вона діяла свідомо та мала на меті перешкодити діяльності Збройних сил України.

Як покарають

Приморський районний суд Одеси визнав жінку винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу — перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період. Їй призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнив її від відбування покарання з випробувальним строком два роки. Феміда зазначає, що навіть без прямого умислу подібні дії несуть ризики для обороноздатності країни.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі поліцейський напав на ТЦК. Також ми писали, що в Одесі сталася сутичка між ТЦК та цивільними.