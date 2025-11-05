Відео
Одеса Психотропи знайшли у кишені військового — що вирішив одеський суд

Психотропи знайшли у кишені військового — що вирішив одеський суд

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 01:36
Оновлено: 17:15
Військовому з Одеси дали 1 рік 8 місяців за зберігання психотропів
Молоток судді. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі військовий натрапив на згорток із психотропною речовиною PVP і вирішив залишити його собі. Поліція виявила наркотик під час перевірки документів. Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Подія сталася на Фонтанській дорозі в Одесі. Військовослужбовець під час прогулянки знайшов невеликий згорток із білим порошком. Замість того, щоб повідомити про знахідку правоохоронців, він вирішив залишити її при собі. Як згодом встановила експертиза, у згортку містилася особливо небезпечна психотропна речовина — PVP, яку часто використовують як наркотик.

Через кілька днів чоловіка зупинили поліцейські для перевірки документів. Під час огляду вони помітили підозрілий пакетик у кишені військового. Речовину одразу вилучили та направили на експертизу. Фахівці підтвердили, що це дійсно психотропна речовина, обіг якої в Україні заборонений.

У суді військовий не заперечував свою вину. Він пояснив, що знайшов згорток випадково, не мав наміру його продавати чи передавати іншим і розкаявся у своєму вчинку. Слідство не виявило доказів, що чоловік займався збутом або виготовленням наркотиків.

Як покарали

Суд врахував щире каяття, позитивну характеристику з місця служби та відсутність попередніх судимостей. Йому призначили 1 рік і 8 місяців обмеження волі. Також чоловік має сплатити 5 335 гривень на покриття витрат за проведення експертизи.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що обвинувачений у вбивстві активіста Дем’яна Ганула вибачився перед його родиною. Також ми писали, що одеситка отримала срок за публікацію відео про мобілізацію у соцмережах.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
