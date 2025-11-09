Відео
Відео

На Одещині військовий в СЗЧ тричі обікрав магазин — який вирок

На Одещині військовий в СЗЧ тричі обікрав магазин — який вирок

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 01:43
Оновлено: 16:52
В Одесі військового засудили за крадіжку та дезертирство
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині суд визнав винним старшого солдата ЗСУ, який самовільно залишив частину, а потім тричі обікрав магазин "Аврора". Він викрадав побутову хімію, парфуми та електробритви.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Військовий пішов у СЗЧ

Як встановив суд, 33-річний військовослужбовець із села Бобрик Другий, Любашівського району, мав чималий кримінальний "стаж". За останні роки його неодноразово засуджували за крадіжки, грабежі та інші злочини. Попри це, чоловік служив за контрактом на посаді старшого стрільця-оператора.

У червні 2025 року, за словами обвинуваченого, його збирали відправити на штурм, і він просто злякався. 24 червня о восьмій ранку він самовільно покинув військову частину в Одеській області — і понад два місяці не повертався.

Військовий-дезертир обкрадав магазин

Чоловік весь цей час жив цивільним життям і навіть встиг тричі піти на злочин. 12, 17 та 22 липня 2025 року він заходив до магазину "Аврора" на вулиці Євгена Чикаленка в Одесі.

Згідно з матеріалами справи, чоловік спокійно брав з полиць товар, переконувався, що за ним ніхто не стежить, і виходив, не розрахувавшись. Серед викраденого були електробритви, тримери, шампуні, антиперспіранти, парфуми, навіть LED-прожектор.

Загальна сума завданих збитків торговій мережі становила понад 10 тисяч гривень.

Яке покарання призначили за крадіжку

Під час суду обвинувачений повністю визнав провину, сказав, що розкаюється і що "просто не витримав тиску". Потерпіла сторона наполягала на покаранні, але просила лише компенсацію збитків — її суд задовольнив у повному обсязі.

Суд врахував попередні вироки чоловіка та ухвалив суворе рішення: за крадіжку в умовах воєнного стану (ч.4 ст.185 КК) та самовільне залишення військової частини (ч.5 ст.407 КК) його засудили до 5 років і 3 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі військовий натрапив на згорток із психотропною речовиною і вирішив залишити його собі. Також ми писали, що на Одещині військовослужбовець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, влаштував бійку з двома чоловіками.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
