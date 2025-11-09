Видео
Видео

На Одесчине военный в СЗЧ трижды обокрал магазин — какой приговор

На Одесчине военный в СЗЧ трижды обокрал магазин — какой приговор

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 01:43
обновлено: 16:52
В Одессе военного осудили за кражу и дезертирство
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области суд признал виновным старшего солдата ВСУ, который самовольно оставил часть, а затем трижды обокрал магазин "Аврора". Он похищал бытовую химию, духи и электробритвы.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Военный ушел в СВЧ

Как установил суд, 33-летний военнослужащий из села Бобрик Второй, Любашевского района, имел немалый криминальный "стаж". За последние годы его неоднократно осуждали за кражи, грабежи и другие преступления. Несмотря на это, мужчина служил по контракту в должности старшего стрелка-оператора.

В июне 2025 года, по словам обвиняемого, его собирались отправить на штурм, и он просто испугался. 24 июня в восемь утра он самовольно покинул воинскую часть в Одесской области — и более двух месяцев не возвращался.

Военный-дезертир обворовывал магазин

Мужчина все это время жил гражданской жизнью и даже успел трижды пойти на преступление. 12, 17 и 22 июля 2025 года он заходил в магазин "Аврора" на улице Евгения Чикаленко в Одессе.

Согласно материалам дела, мужчина спокойно брал с полок товар, убеждался, что за ним никто не следит, и выходил, не рассчитавшись. Среди похищенного были электробритвы, триммеры, шампуни, антиперспиранты, духи, даже LED-прожектор.

Общая сумма нанесенного ущерба торговой сети составила более 10 тысяч гривен.

Какое наказание назначили за кражу

Во время суда обвиняемый полностью признал вину, сказал, что раскаивается и что "просто не выдержал давления". Потерпевшая сторона настаивала на наказании, но просила только компенсацию ущерба — ее суд удовлетворил в полном объеме.

Суд учел предыдущие приговоры мужчины и принял суровое решение: за кражу в условиях военного положения (ч.4 ст.185 УК) и самовольное оставление воинской части (ч.5 ст.407 УК) его приговорили к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Напомним, в Одессе военный наткнулся на сверток с психотропным веществом и решил оставить его себе. Также мы писали, что в Одесской области военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку с двумя мужчинами.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
