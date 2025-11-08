Женщина распылила газ у военного в Черноморске - приговор и детали

Судья с молоком. Фото иллюстративное: iStock

В Черноморске во время конфликта у здания ТЦК и СП женщина применила перцовый баллончик против офицера. В результате мужчина получил химические ожоги глаз. За содеянное злоумышленница получила наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Инцидент произошел возле территориального центра комплектования в Черноморске. По материалам дела, между офицером ТЦК и местной жительницей возникла словесная перепалка. В разговор вмешалась невестка этой женщины — она достала из кармана газовый баллончик "Перец-4" и распылила его прямо в лицо военному. После инцидента офицер обратился за медицинской помощью. Врачи зафиксировали химические ожоги роговицы обоих глаз первой степени. Эксперты квалифицировали эти повреждения как легкие.

На суде обвиняемая объяснила, что якобы пыталась защитить свекровь, потому что подумала, что офицер ее толкнул. Однако эти слова опровергли свидетели, а также видеозапись с места происшествия — именно она показала, что женщина действовала умышленно.

Как наказали

Суд признал ее виновной по части первой статьи 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное нанесение легких телесных повреждений. За содеянное она получила штраф — 850 гривен.

