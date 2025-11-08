Жінка розпилила газ у військового в Чорноморську — вирок і деталі

Суддя з молоком. Фото ілюстративне: iStock

У Чорноморську під час конфлікту біля будівлі ТЦК та СП жінка застосувала перцевий балончик проти офіцера. Внаслідок цього чоловік отримав хімічні опіки очей. За скоєне зловмисниця отримала покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Інцидент стався біля територіального центру комплектування в Чорноморську. За матеріалами справи, між офіцером ТЦК та місцевою жителькою виникла словесна суперечка. У розмову втрутилася невістка цієї жінки — вона дістала з кишені газовий балончик "Перець-4" і розпилила його просто в обличчя військовому. Після інциденту офіцер звернувся по медичну допомогу. Лікарі зафіксували хімічні опіки рогівки обох очей першого ступеня. Експерти кваліфікували ці ушкодження як легкі.

На суді обвинувачена пояснила, що нібито намагалася захистити свекруху, бо подумала, що офіцер її штовхнув. Проте ці слова спростували свідки, а також відеозапис із місця події — саме він показав, що жінка діяла умисно.

Як покарали

Суд визнав її винною за частиною першою статті 125 Кримінального кодексу України — умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. За скоєне вона отримала штраф — 850 гривень.

