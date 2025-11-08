Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Газ в обличчя співробітнику ТЦК — на Одещині судили жінку

Газ в обличчя співробітнику ТЦК — на Одещині судили жінку

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 01:36
Оновлено: 18:10
Жінка розпилила газ у військового в Чорноморську — вирок і деталі
Суддя з молоком. Фото ілюстративне: iStock

У Чорноморську під час конфлікту біля будівлі ТЦК та СП жінка застосувала перцевий балончик проти офіцера. Внаслідок цього чоловік отримав хімічні опіки очей. За скоєне зловмисниця отримала покарання. 

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Інцидент стався біля територіального центру комплектування в Чорноморську. За матеріалами справи, між офіцером ТЦК та місцевою жителькою виникла словесна суперечка. У розмову втрутилася невістка цієї жінки — вона дістала з кишені газовий балончик "Перець-4" і розпилила його просто в обличчя військовому. Після інциденту офіцер звернувся по медичну допомогу. Лікарі зафіксували хімічні опіки рогівки обох очей першого ступеня. Експерти кваліфікували ці ушкодження як легкі.

На суді обвинувачена пояснила, що нібито намагалася захистити свекруху, бо подумала, що офіцер її штовхнув. Проте ці слова спростували свідки, а також відеозапис із місця події — саме він показав, що жінка діяла умисно.

Як покарали

Суд визнав її винною за частиною першою статті 125 Кримінального кодексу України — умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. За скоєне вона отримала штраф — 850 гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині чоловік напав на військового ТЦК з ножем — суд виніс вирок. Також ми писали, що в Одесі судили військового який зберігав психотропи.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси ТЦК та СП судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації