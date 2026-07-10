Замечание из-за русской музыки: на Одесчине избили военного

Военный после нападения. Фото: скриншот из видео

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Военнослужащего жестоко избили во время отдыха в Затоке в Одесской области. По словам жены пострадавшего, конфликт начался после замечания по поводу русской музыки. Мужчина получил серьезные травмы и оказался в больнице. Полиция уже возбудила уголовное дело и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Избиение военнослужащего

Инцидент произошел на прошлой неделе вечером на территории одной из баз отдыха в курортном поселке Затока. По предварительным данным полиции, между военнослужащим и другим отдыхающим возник конфликт. Во время ссоры мужчина набросился на военного и ударил его металлической палкой по голове. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали.

Возбуждение дела

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести. Окончательный характер травм должны определить судебно-медицинские эксперты. Досудебное расследование продолжается.

Заявление жены военного

Жена пострадавшего военного Сергея Пигуры рассказала, что конфликт произошел 4 июля после того, как ее муж попросил одного из отдыхающих выключить русскую музыку. По ее словам, в ответ мужчина отказался, сделал звук еще громче, а впоследствии между ними возникла потасовка. Женщина утверждает, что во время драки нападавший сначала ударил военного электронагревателем по плечу, а затем схватил металлическую арматуру. Сергей, защищая жену, подставил руку под удар, после чего получил удар по голове. Когда он упал, нападавший, по словам Екатерины, начал душить его арматурой.

Всё это происходило на глазах у двух маленьких детей супругов. Нападающего смогли оттащить только жена и очевидцы. После этого, как утверждает женщина, он взял ещё одну металлическую палку, угрожал убить военного и снова пытался напасть. По словам жены, военный находится на стационарном лечении с сотрясением мозга, пробитой головой, сломанным носом и рукой, а также швами на лице.

Что известно о нападавшем

Жена пострадавшего также назвала имя мужчины, которого считает напавшим. По её словам, после того как об инциденте стало известно, она узнала от местных жителей и блогеров, что он якобы уже фигурирует как минимум в двух уголовных делах.

Она также утверждает, что слышала от очевидцев о других случаях нападений с участием этого мужчины, однако официального подтверждения этой информации правоохранители не обнародовали. Кроме того, заявления о якобы «откупе» от полиции также остаются неподтвержденными.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области двое мужчин напали на полицейских во время ночного патрулирования. Они оказали сопротивление правоохранителям и пытались уничтожить улики. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района. Оба подозреваемых уже взяты под стражу.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе директора ресторана "Туркуаз", являющегося гражданином Турции, лишили права на постоянное проживание в Украине. Такое решение было принято после его драки с местной жительницей. Правоохранители обвиняют мужчину в дерзком нарушении общественного порядка с применением физического насилия. На данный момент все его иммиграционные документы аннулированы и подлежат уничтожению.