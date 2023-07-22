Россияне на морских учениях расстреляли украинский корвет

Корвет "Тернополь" на учениях россиян. Фото: скриншот росСМИ

Во время военных учений в море россияне отработали атаку противокорабельными ракетами. Вместо мишени они использовали украинский корвет "Тернополь", захваченный в марте 2014 года в Крыму.

Об этом Новости.LIVE узнало из российских СМИ.

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Как сообщили россияне, экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря. Враг подтвердил "успешность выполнения боевого упражнения". Пока известно о потоплении украинского судна.

Что известно о корвете "Тернополь"

На момент захвата в 2014 году был новейшим корветом ВМС Украины — он был спущен на воду 15 марта 2002 года.

3 марта 2014 года в Крыму военнослужащие Черноморского флота России пытались заставить сдаться команду украинского корвета "Тернополь". После отказа сдаться, экипаж корабля оказался полностью отрезанным от суши.

5 марта того же года капитан боевого корабля Максим Емельяненко сообщил, что заметил признаки подготовки захвата корвета, при этом личный состав к отражению атаки был готов. Однако капитан перешел на сторону Черноморского Флота Российской Федерации, совершив государственную измену. Впоследствии экипаж вернулся на материковую часть Украины, а Емельянов стал капитаном флота РФ.

Напомним, Украина может противостоять российским судам, двигающимся через Черное море в сторону российских и оккупированных украинских портов. С начала войны Украина значительно усилила свои способности. Российский Черноморский флот сталкивается с угрозой, если война будет продолжаться, его будущее стоит под вопросом.