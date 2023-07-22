Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Замість мішені: росіяни на морських навчаннях розстріляли український корвет arrow

Замість мішені: росіяни на морських навчаннях розстріляли український корвет

22 липня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни на морських навчаннях розстріляли український корвет
Корвет "Тернопіль" на навчаннях росіян. Фото: скриншот росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час військових навчань у морі росіяни відпрацювали атаку протикорабельними ракетами. Замість мішені вони використали український корвет "Тернопіль", який захопили у березні 2014 року у Криму.

Про це Новини.LIVE дізналося з російських ЗМІ.

Читайте також:

Як повідомили росіяни, екіпаж ракетного катера "Івановець" виконав бойові стрільби протикорабельними крилатими ракетами по судну-мішені в полігоні бойової підготовки у північно-західній частині Чорного моря. Ворог підтвердив "успішність виконання бойової вправи". Наразі відомо про потоплення українського судна.

Що відомо про корвет "Тернопіль"

На момент захоплення у 2014 році був новітнім корветом ВМС України — його було спущено на воду 15 березня 2002 року.

3 березня 2014 року в Криму військовослужбовці Чорноморського флоту Росії намагалися змусити здатися команду українського корвета "Тернопіль". Після відмови здатися, екіпаж корабля виявився повністю відрізаним від суші.

5 березня того ж року капітан бойового корабля Максим Ємельяненко повідомив, що помітив ознаки підготовки захоплення корвета, при цьому особовий склад до відбиття атаки був готовий. Однак капітан перейшов на бік Чорноморського Флоту Російської Федерації, вчинивши державну зраду. Згодом екіпаж повернувся на материкову частину України, а Ємельянов став капітаном флоту РФ.

Нагадаємо, Україна може протистояти російським судам, що рухаються через Чорне море у бік російських та окупованих українських портів. З початку війни Україна значно посилила свої здібності. Російський Чорноморський флот стикається з загрозою, якщо війна триватиме, його майбутнє стоїть під питанням.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Із законопроєкту Зеленського про англійську мову вилучили скандальні норми

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз