Росіяни на морських навчаннях розстріляли український корвет

Корвет "Тернопіль" на навчаннях росіян. Фото: скриншот росЗМІ

Під час військових навчань у морі росіяни відпрацювали атаку протикорабельними ракетами. Замість мішені вони використали український корвет "Тернопіль", який захопили у березні 2014 року у Криму.

Про це Новини.LIVE дізналося з російських ЗМІ.

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Як повідомили росіяни, екіпаж ракетного катера "Івановець" виконав бойові стрільби протикорабельними крилатими ракетами по судну-мішені в полігоні бойової підготовки у північно-західній частині Чорного моря. Ворог підтвердив "успішність виконання бойової вправи". Наразі відомо про потоплення українського судна.

Що відомо про корвет "Тернопіль"

На момент захоплення у 2014 році був новітнім корветом ВМС України — його було спущено на воду 15 березня 2002 року.

3 березня 2014 року в Криму військовослужбовці Чорноморського флоту Росії намагалися змусити здатися команду українського корвета "Тернопіль". Після відмови здатися, екіпаж корабля виявився повністю відрізаним від суші.

5 березня того ж року капітан бойового корабля Максим Ємельяненко повідомив, що помітив ознаки підготовки захоплення корвета, при цьому особовий склад до відбиття атаки був готовий. Однак капітан перейшов на бік Чорноморського Флоту Російської Федерації, вчинивши державну зраду. Згодом екіпаж повернувся на материкову частину України, а Ємельянов став капітаном флоту РФ.

Нагадаємо, Україна може протистояти російським судам, що рухаються через Чорне море у бік російських та окупованих українських портів. З початку війни Україна значно посилила свої здібності. Російський Чорноморський флот стикається з загрозою, якщо війна триватиме, його майбутнє стоїть під питанням.