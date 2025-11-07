Будут судить командира в Одесской области за ремонт квартиры силами бойцов

Один из домов в Украине. Фото иллюстративное: Агентство восстановления

В Одесской области командир воинской части использовал подчиненных не по назначению. Вместо службы они несколько месяцев ремонтировали его квартиру. Это привело к убыткам государству почти на миллион гривен.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Квартирный фронт

Командир одной из воинских частей в Подольске привлек четырех подчиненных к ремонту собственной квартиры, оформленной на тещу. Это продолжалось с января по март 2025 года. Бойцы вместо выполнения боевых задач клали плитку, красили стены, монтировали сантехнику и выполняли другие строительные работы. При этом они продолжали получать боевые выплаты, хотя фактически не находились на службе.

Материальный ущерб государству оценили почти в миллион гривен. Работники ГБР задержали командира прямо в квартире, во время проверки выполненных работ. Следствие установило, что мужчина не признал своей вины и отказался компенсировать нанесенный ущерб. Он объяснял, что военные помогали ему якобы добровольно, в "свободное время" во время воздушных тревог.

Ремонт в квартире командира. Фото: Государственное бюро расследований

Что грозит

Командира обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

