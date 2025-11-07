Видео
Главная Одесса Вместо передовой на стройку — на Одесчине задержали командира

Вместо передовой на стройку — на Одесчине задержали командира

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 13:30
обновлено: 13:41
Будут судить командира в Одесской области за ремонт квартиры силами бойцов
Один из домов в Украине. Фото иллюстративное: Агентство восстановления

В Одесской области командир воинской части использовал подчиненных не по назначению. Вместо службы они несколько месяцев ремонтировали его квартиру. Это привело к убыткам государству почти на миллион гривен.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Командир одной из воинских частей в Подольске привлек четырех подчиненных к ремонту собственной квартиры, оформленной на тещу. Это продолжалось с января по март 2025 года. Бойцы вместо выполнения боевых задач клали плитку, красили стены, монтировали сантехнику и выполняли другие строительные работы. При этом они продолжали получать боевые выплаты, хотя фактически не находились на службе.

Материальный ущерб государству оценили почти в миллион гривен. Работники ГБР задержали командира прямо в квартире, во время проверки выполненных работ. Следствие установило, что мужчина не признал своей вины и отказался компенсировать нанесенный ущерб. Он объяснял, что военные помогали ему якобы добровольно, в "свободное время" во время воздушных тревог.

На Одещині затримали командира, який змушував бійців робити ремонт
Ремонт в квартире командира. Фото: Государственное бюро расследований

Что грозит

Командира обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в ВСУ мобилизовался сын командира отряда беспилотных систем Егора Соболева. Также мы писали, что заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин объяснил, от чего зависит количество СЗЧ.

Одесса армия Одесская область Новости Одессы командир задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
