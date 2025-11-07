Відео
Головна Одеса Замість передової на будівництво — на Одещині затримали командира

Замість передової на будівництво — на Одещині затримали командира

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 13:30
Оновлено: 13:41
Судитимуть командира на Одещині за ремонт квартири силами бійців
Один із будинків в Україні. Фото ілюстративне: Агенція відновлення

На Одещині командир військової частини використовував підлеглих не за призначенням. Замість служби вони кілька місяців ремонтували його помешкання. Це призвело до збитків державі майже на мільйон гривень.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Квартирний фронт

Командир однієї з військових частин у Подільську залучив чотирьох підлеглих до ремонту власної квартири, оформленої на тещу. Це тривало із січня по березень 2025 року. Бійці замість виконання бойових завдань клали плитку, фарбували стіни, монтували сантехніку та виконували інші будівельні роботи. При цьому вони продовжували отримувати бойові виплати, хоча фактично не перебували на службі.

Матеріальні збитки державі оцінили майже в мільйон гривень. Працівники ДБР затримали командира просто у квартирі під час перевірки виконаних робіт. Слідство встановило, що чоловік не визнав своєї провини й відмовився компенсувати завдані збитки. Він пояснював, що військові допомагали йому нібито добровільно, у "вільний час" під час повітряних тривог.

На Одещині затримали командира, який змушував бійців робити ремонт
Ремонт в квартирі командира. Фото: Державне бюро розслідувань

Що загрожує

Командира обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що до ЗСУ мобілізувався син командира загону безпілотних систем Єгора Соболєва. Також ми писали, що заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін пояснив, від чого залежить кількість СЗЧ.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
