Судитимуть командира на Одещині за ремонт квартири силами бійців

На Одещині командир військової частини використовував підлеглих не за призначенням. Замість служби вони кілька місяців ремонтували його помешкання. Це призвело до збитків державі майже на мільйон гривень.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Квартирний фронт

Командир однієї з військових частин у Подільську залучив чотирьох підлеглих до ремонту власної квартири, оформленої на тещу. Це тривало із січня по березень 2025 року. Бійці замість виконання бойових завдань клали плитку, фарбували стіни, монтували сантехніку та виконували інші будівельні роботи. При цьому вони продовжували отримувати бойові виплати, хоча фактично не перебували на службі.

Матеріальні збитки державі оцінили майже в мільйон гривень. Працівники ДБР затримали командира просто у квартирі під час перевірки виконаних робіт. Слідство встановило, що чоловік не визнав своєї провини й відмовився компенсувати завдані збитки. Він пояснював, що військові допомагали йому нібито добровільно, у "вільний час" під час повітряних тривог.

Що загрожує

Командира обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

