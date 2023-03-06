На Одесской киностудии сняли клип на песню рок-группы Стас Ленин Band

Зажигательный рок-н-ролл: на Одесской киностудии сняли музыкальный клип
В Одесской киностудии сняли клип на песню рок-группы Стас Ленин Band. Песня "Бархатный" вышла еще в 2021 году, но клип сняли только сейчас.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил фронтмен группы Стас Ленин.
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"Деньги на клип собирали еще с 2021 года, и это первый студийный живой клип группы. До этого было несколько мультипликационных и один уличный с нулевым бюджетом. Музыканты сейчас, во время войны, в основном живут по роялти и монетизации тик-токов. 90% концертов сейчас благотворительные, иногда помогают меценаты", — отметил Стас Ленин.
Съемки клипа прошли в огромной циклораме в формате концерта-вечеринки. Презентация клипа состоялась на Youtube 5 дней назад, и его уже просмотрели почти 200 тыс. раз.
Отметим, Стас Ленин Band сыграет 11 марта в 16:00 в Ministerium в рамках концерта INDIEpenDANCE Music Fashion Show. Вход свободный за донат.
Добавим, что сначала музыканты хотели экранизировать трек на стихи Тараса Шевченко "Зачем мне жениться", но решили сначала потренироваться на песне "Бархатный".
Напомним, фильм, который снимали в Одесской области, вошел в лонглист номинации "Оскар-2023". Фильм Марины Эр Горбач будет представлен в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".