Запальний рок-н-рол: на Одеській кіностудії зняли музичний кліп
На Одеській кіностудії зняли кліп на пісню рок-гурту Стас Ленін Band. Пісня "Оксамитовий” вийшла ще 2021 року, але кліп зняли тільки зараз.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив фронтмен гурту Стас Ленін.
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"Гроші на кліп збирали ще з 2021 року, і це перший студійний живий кліп гурту. До цього було кілька мультиплікаційних та один вуличний з нульовим бюджетом. Музиканти зараз, під час війни, в основному живуть з роялті та монетизації тік-токів. 90% концертів зараз благодійні, іноді допомагають меценати", — зазначив Стас Ленін.
Зйомки кліпу відбулися у величезній циклорамі у форматі концерту-вечірки. Презентація кліпу відбулася на Youtube 5 днів тому, і його вже переглянули майже 200 тис. разів.
Зазначимо, Стас Ленін Band зіграє 11 березня о 16:00 у Ministerium у рамках концерту INDIEpenDANCE Music Fashion Show. Вхід вільний за донати.
Додамо, що спочатку музиканти хотіли екранізувати трек на вірші Тараса Шевченка "Нащо мені женитися", але вирішили спочатку потренуватися на пісні "Оксамитовий".
Нагадаємо, фільм, який знімали на Одещині, увійшов до лонглиста номінації "Оскар-2023". Фільм Марини Ер Горбач буде представлено у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".