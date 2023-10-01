Запаситесь водой: у кого завтра в Одессе не будет воды

Люди набирают воду. Фото: Новини.LIVE

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 2 октября, несколько сотен одесситов останутся без водоснабжения. Время завершения работ может изменяться.

Об этом сообщается на сайте филиала "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что 02 октября 2023 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

12-18 линии Люстдорфской дороги,

Академика Королева, 42-70,

Академика Глушко, 16-26,

Левитана, 101-147,

Ильфа и Петрова, 11-15,

Костанди, 162-196, 199-225.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

В Инфоксводоканале объясняют, что это необходимые меры, связанные с ремонтными работами.

Куда обращаться

В филиале "Инфоксводоканал" извиняются за временные неудобства и напоминают куда обращаться в случае экстренной ситуации. Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Адреса бюветов

сквер Прохоровский

ул. Дальницкая, 25

ул. Просвещения, 1Д

ул. Гераниева

6-я ст. В. Фонтана

просп. Небесной Сотни, 14

просп. М. Говорова

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сквер Михайловский

просп. Гагарина, 33

ул. Космонавтов, 17

Напомним, в июле Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление о повышении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения почти для всех водоканалов страны. Однако после критики президента отказалась от таких намерений. Тарифы на услуги 34 водоканалов хотели повысить в среднем на 32%.