Запаситесь водой: у кого завтра в Одессе не будет воды
В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 2 октября, несколько сотен одесситов останутся без водоснабжения. Время завершения работ может изменяться.
Об этом сообщается на сайте филиала "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что 02 октября 2023 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- 12-18 линии Люстдорфской дороги,
- Академика Королева, 42-70,
- Академика Глушко, 16-26,
- Левитана, 101-147,
- Ильфа и Петрова, 11-15,
- Костанди, 162-196, 199-225.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
В Инфоксводоканале объясняют, что это необходимые меры, связанные с ремонтными работами.
Куда обращаться
В филиале "Инфоксводоканал" извиняются за временные неудобства и напоминают куда обращаться в случае экстренной ситуации. Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
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- сквер Старозарный
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- просп. Гагарина, 33
- ул. Космонавтов, 17
Напомним, в июле Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление о повышении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения почти для всех водоканалов страны. Однако после критики президента отказалась от таких намерений. Тарифы на услуги 34 водоканалов хотели повысить в среднем на 32%.