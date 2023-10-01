Запасіться водою: у кого завтра в Одесі не буде води

Люди набирають воду. Фото: Новини.LIVE

Через необхідність проведення ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 2 жовтня кілька сотень одеситів залишаться без водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись.

Про це повідомляється на сайті філії "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що 02 жовтня 2023 року з 09:00 до 22:00 буде припинено подачу води споживачам на таких вулицях міста:

12-18 лінії Люстдорфської дороги,

Академіка Корольова, 42-70,

Академіка Глушка, 16-26,

Левітана, 101-147,

Ільфа і Петрова, 11-15,

Костанді, 162-196, 199-225.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання приблизний і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

В Інфоксводоканалі пояснюють, що це необхідні заходи, які пов’язані з ремонтними роботами.

Куди звертатися

У філії "Інфоксводоканал" перепрошують за тимчасові незручності та нагадують, куди звертатися в разі екстреної ситуації. Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

Адреси бюветів

сквер Прохоровський

вул. Дальницька, 25

вул. Просвіти, 1Д

вул. Геранієва

6-та ст. В. Фонтану

просп. Небесної Сотні, 14

просп. М. Говорова

вул. Інглезі

сквер Мечнікова

просп. Ак. Глушка, 1

вул. І. Рабіна

сквер Старобазарний

сквер Михайлівський

просп. Гагаріна, 33

вул. Космонавтів, 17.

Нагадаємо, у липні Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову про підвищення вартості послуг водопостачання та водовідведення майже для всіх водоканалів країни. Однак після критики президента відмовилась від таких намірів. Тарифи на послуги 34 водоканалів хотіли підвищити у середньому на 32%. В Нацкомісії підрахували, що у середньому кінцева сума у платіжках за водоспоживання домогосподарством (дві-три особи) мала зрости на 62 грн/міс (разом з ПДВ).