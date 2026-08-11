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Главная Одесса Заправки Одессы удерживают цены: обновленные данные на табло АЗС

Заправки Одессы удерживают цены: обновленные данные на табло АЗС

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 16:33
Цены на топливо в Одессе 11 августа: стоимость бензина и дизельного топлива
Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Автозаправочные станции Одессы вновь обновили ценники и ассортимент топлива для местных водителей. Ситуация на рынке по-прежнему неоднородна, ведь стоимость премиальных марок значительно варьируется в зависимости от сети. В то же время средние региональные показатели остаются относительно стабильными.

Новини.LIVE рассказывают, во сколько обойдётся заправка автомобиля 11 августа и где искать самые выгодные предложения.

Актуальные цены на АЗС в Одессе

По состоянию на 11 августа ведущие сети АЗС установили следующие цены:

WOG:

  • ДП "Евро" — 93,80 грн/л
  • ДП Mustang — 96,80 грн/л
  • А-95 Евро — 83,50 грн/л
  • 95 Mustang — 85,90 грн/л
  • 100 Mustang — 92,90 грн/л

UPG:

  • upg 100 — 88,90 грн/л
  • upg 95 — 81,90 грн/л
  • А-95 — 79,90 грн/л
  • upg ДП — 92,90 грн/л
  • EURO ДТ — 90,90 грн/л

SOCAR:

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  • Nano ДТ — 95,90 грн/л
  • 95 — 85,40 грн/л
  • Nano 95 — 88,40 грн/л
  • DIESEL Nano Extra — 98,90 грн/л
  • NANO 100 — 95,40 грн/л
  • LPG (газ) — 43,90 грн/л

Водителям стоит обратить внимание на разброс цен среди популярных брендов. Например, обычный А-95 в сети UPG стоит 79,90 грн/л, тогда как на заправках SOCAR эта же марка обойдется в 85,40 грн/л. Самое дешевое стандартное дизельное топливо (EURO ДП) предлагает UPG по цене 90,90 грн/л, а цены на премиальные сорта дизеля на SOCAR достигают 98,90 грн/л. Сеть WOG держит стабильный средний уровень цен на уровне 83,50 грн/л за А-95 Евро и 93,80 грн/л за ДП Евро.

Средние цены на топливо в Одесской области

Согласно данным мониторинга по состоянию на 11 августа, средняя стоимость топлива в регионе остается без изменений:

  • Бензин А-95 премиум: 84,41 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Бензин А-95: 81,48 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Бензин А-92: 77,90 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Дизельное топливо: 92,46 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Автомобильный газ: 42,59 грн/л (без изменений, 0,00%)

Цены на топливо на АЗС согласно данным Минфина

Обзор цен на топливо у основных операторов Одесской области по состоянию на 11 августа:

  • AMIC: А-95 — 79,99 грн/л, дизельное топливо — 91,99 грн/л, газ — 42,49 грн/л.
  • Parallel: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 89,90 грн/л, газ — 40,90 грн/л.
  • SOCAR: А-95+ — 88,40 грн/л, А-95 — 85,40 грн/л, дизельное топливо — 95,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн/л.
  • UKRNAFTA: А-95+ — 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, А-92 — 77,90 грн/л, ДИ — 89,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.
  • UPG: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 90,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.
  • VST: А-95 — 80,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, газ — 42,90 грн/л.
  • WOG: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 83,50 грн/л, дизельное топливо — 93,80 грн/л, автогаз — 44,50 грн/л.
  • БРСМ-Нафта: А-95 — 78,99 грн/л, дизельное топливо — 90,99 грн/л, автогаз — 41,49 грн/л.
  • Катрал: А-95+ — 83,99 грн/л, А-95 — 83,39 грн/л, дизельное топливо — 93,39 грн/л, автогаз — 40,99 грн/л.
  • ОККО: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 82,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, автогаз — 43,90 грн/л.

Как сообщали Новини.LIVE, водителям, планирующим пересекать границу с Румынией через Одесскую область, следует заранее проверить документы на автомобиль. Во время пограничного контроля могут попросить подтверждение действующего технического осмотра. Также необходимо иметь документы на водителя и транспортное средство.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом «еЧерга» и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

цены на топливо Одесса АЗС
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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