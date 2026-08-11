Ціни на пальне в Одесі 11 серпня: вартість бензину та ДП

Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Заправні станції Одеси знову оновили цінники та доступні види пального для місцевих водіїв. Ситуація на ринку залишається контрастною, адже вартість преміальних марок відчутно різниться залежно від мережі. Водночас середні регіональні показники утримують відносну стабільність.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує заправити авто 11 серпня та де шукати найвигідніші пропозиції.

Актуальні ціни на АЗС в Одесі

Станом на 11 серпня провідні мережі заправок встановили такі ціни:

WOG:

ДП Євро — 93.80 грн/л

ДП Mustang — 96.80 грн/л

А-95 Євро — 83.50 грн/л

95 Mustang — 85.90 грн/л

100 Mustang — 92.90 грн/л

UPG:

upg 100 — 88.90 грн/л

upg 95 — 81.90 грн/л

А-95 — 79.90 грн/л

upg ДП — 92.90 грн/л

EURO ДП — 90.90 грн/л

SOCAR:

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Nano ДП — 95.90 грн/л

95 — 85.40 грн/л

Nano 95 — 88.40 грн/л

DIESEL Nano Extra — 98.90 грн/л

NANO 100 — 95.40 грн/л

LPG (газ) — 43.90 грн/л

Водіям варто звернути увагу на розкид цін серед популярних брендів. Наприклад, звичайний А-95 у мережі UPG коштує 79.90 грн/л, тоді як на заправках SOCAR ця ж марка обійдеться в 85.40 грн/л. Найдешевше стандартне дизельне пальне (EURO ДП) пропонує UPG за ціною 90.90 грн/л, а преміальні види дизелю на SOCAR досягають 98.90 грн/л. Мережа WOG тримає стабільний середній цінник на рівні 83.50 грн/л за А-95 Євро та 93.80 грн/л за ДП Євро.

Середні ціни на пальне в Одеській області

Згідно з даними моніторингу станом на 11 серпня, середня вартість пального в регіоні залишається без змін:

Бензин А-95 преміум: 84.41 грн/л (без змін, 0.00%)

Бензин А-95: 81.48 грн/л (без змін, 0.00%)

Бензин А-92: 77.90 грн/л (без змін, 0.00%)

Дизельне паливо: 92.46 грн/л (без змін, 0.00%)

Газ автомобільний: 42.59 грн/л (без змін, 0.00%)

Ціни на пальне на АЗС згідно з даними Мінфіну

Зріз вартості пального серед основних операторів Одеської області станом на 11 серпня:

AMIC: А-95 — 79.99 грн/л, ДП — 91.99 грн/л, Газ — 42.49 грн/л.

Parallel: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 40.90 грн/л.

SOCAR: А-95+ — 88.40 грн/л, А-95 — 85.40 грн/л, ДП — 95.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UKRNAFTA: А-95+ — 82.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, А-92 — 77.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UPG: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 90.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

VST: А-95 — 80.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

WOG: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 83.50 грн/л, ДП — 93.80 грн/л, Газ — 44.50 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 — 78.99 грн/л, ДП — 90.99 грн/л, Газ — 41.49 грн/л.

Катрал: А-95+ — 83.99 грн/л, А-95 — 83.39 грн/л, ДП — 93.39 грн/л, Газ — 40.99 грн/л.

ОККО: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 82.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 43.90 грн/л.

Як повідомляли Новини.LIVE, водіям, які планують перетинати кордон з Румунією через Одеську область, варто заздалегідь перевірити документи на автомобіль. Під час прикордонного контролю можуть попросити підтвердження чинного технічного огляду. Також необхідно мати документи на водія та транспортний засіб.

Також Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.