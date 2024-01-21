Введение нового налога на переводы — всего лишь миф, — Гетманцев

Человек держит банковскую карту в руках. Фото: Новини.LIVE

Уже несколько недель в сети распространяется информация о налоге на переводы в размере 18%. Но в правительстве отмечают, что это миф и провокация, которые не имеют никаких оснований. Информация была распространена после опубликования Национальной стратегии доходов до 2030 года.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Как сообщалось, первым лицом, опубликовавшим информацию о налоге на переводы в размере 18%, был директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего". Он написал об этом в своем Фейсбуке 28 декабря 2023 года.

"Человек не читал национальную стратегию доходов. Это наш стратегический план до 2030 года, который был опубликован в декабре 2023 года. Но захотел собрать явно "лайки", не в своем уме, решил запостить такую провокацию. Возможно, я не исключаю даже, что кто-то попросил его это сделать, чтобы расшатать ситуацию в стране", — заявил глава комитета.

По словам Даниила Гетманцева, сейчас у правительства нет никаких планов по введению налога на переводы. Он подчеркивает, что такая инициатива во многом подрывала бы экономику страны. Глава комитета призвал граждан пользоваться элементарными правилами информационной гигиены и не верить людям, которые могут пытаться расшатать стабильность страны.

"Ну, человек, который хоть немножечко, на уровне средней школы знаком с финансами, с налогообложением, он понимает, что налог с переводов в размере 18% — это ну какой-то абсолютный бред, который убьет экономику", — сообщил Даниил Гетманцев.

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Напомним, будут ли деньги на выплаты зарплат и пенсий в случае прекращения предоставления Украине финансовой помощи партнерами? Какие риски угрожают нам в 2024 году и какие нововведения ожидают предпринимателей? Налог на переводы между картами украинцев в 18% — реальность или миф? Об этом можно прочитать по ссылке.