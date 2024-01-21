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Запровадження нового податку на перекази — лише міф, — Гетманцев

21 січня 2024 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Запровадження нового податку на перекази — лише міф, — Гетманцев
Людина тримає банківську картку в руках. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Уже кілька тижнів мережею шириться інформація про податок на перекази у розмірі 18%. Та в уряді зазначають, що це міф та провокація, які не мають під собою жодних підстав. Інформація поширилася після опублікування Національної стратегії доходів до 2030 року.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Як повідомлялося, першою особою, яка опублікувала інформацію про податок на перекази у розмірі 18%, був директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього". Він написав про це у своєму Фейсбуці 28 грудня 2023 року.

"Людина не читала національну стратегію доходів. Це наш план стратегічний до 2030 року, який був опублікований у грудні 2023 року. Але захотіла зібрати вочевидь лайки, не сповна розуму, вирішила запостити таку провокацію. Можливо, я не виключаю навіть, що хтось попросив її це зробити, аби розхитати ситуацію в країні", — заявив голова комітету.  

За словами Данила Гетманцева, наразі в уряду немає жодних планів щодо запровадження податку на перекази. Він наголошує, що така ініціатива великою мірою підривала б економіку країни. Голова комітету закликав громадян користуватися елементарними правилами інформаційної гігієни та не вірити людям, які можуть намагатися розхитати стабільність країни.

"Ну, людина, яка хоч трошечки, на рівні середньої школи знайома з фінансами, з оподаткуванням, вона розуміє, що податок з переказів у розмірі 18% — це ну якась абсолютно маячня, яка вб'є просто економіку", — повідомив Данило Гетманцев.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

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Одеса
податки
Данило Гетманцев
Одеська область
Одеська ОДА
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