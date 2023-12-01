Запускают "шахеды" в течении всей ночи — Братчук рассказал о новой тактике россиян

Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: скриншот

На фоне подготовки к новым массированным обстрелам энергетической инфраструктуры Украины враг ищет новые тактики удара. Сейчас отрабатывается схема "охоты" на ПВО в течение всей ночи.

Об этом в эфире марафона "Мы — Украина" рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, россияне пытаются придумывать что-нибудь новое для того, чтобы запутать нашу систему ПВО, а также проверить, где могли появиться новые виды вооружения.

"Обычно ночью запускали довольно хаотично — сейчас такого нет. Находят маршруты — один традиционный — через Николаевщину, север Одесской области на Хмельнитчину. Но начали с вечера запускать — довольно рано, с 20:00 и фактически до утра. Это что-то новое", — сказал Братчук.

Боевая работа зенитчиков в ночь на 1 декабря

Воздушные силы Украины отмечают об уничтожении 18 вражеских ударных БпЛА типа Shahed и одной управляемой авиационной ракеты Х-59 сегодня ночью. Кроме того, оккупанты нанесли удар управляемыми авиационными ракетами с воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Напомним, Россия вывела в акваторию Черного моря вражеские корабли с крылатыми ракетами. По состоянию на утро 1 декабря в водах обнаружены девять военных судов противника, в том числе два корабля, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", способными совершить залп до восьми ракет.