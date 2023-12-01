Запускають "шахеди" протягом усієї ночі — Братчук розповів про нову тактику росіян
На тлі підготовки до нових масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України, ворог шукає нові тактики удару. Наразі відпрацьовується схема "полювання" на ППО протягом усієї ночі.
Про це в етері марафону "Ми — Україна" розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
За його словами, росіяни намагаються вигадувати щось нове для того, щоб заплутати нашу систему ППО, а також перевірити, де могли зʼявитися нові види озброєння.
"Зазвичай вночі запускали доволі хаотично — зараз такого немає. Віднаходять маршрути — є один традиційний – через Миколаївщину, північ Одеської області на Хмельниччину. Але почали звечора запускати — досить рано, з 20:00 і фактично до ранку. Це щось нове", — сказав Братчук.
Бойова робота зенітників у ніч проти 1 грудня
Повітряні сили України зазначають про знищення 18 ворожих ударних БпЛА типу Shahed та одну керовану авіаційну ракету Х-59 сьогодні вночі. Крім того, окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонщини.
Нагадаємо, Росія вивела в акваторію Чорного моря ворожі кораблі із крилатими ракетами. Станом на ранок 1 грудня у водах виявлено дев'ять військових судів противника, у тому числі два кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр", здатними здійснити залп до восьми ракет.
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