Запускають "шахеди" протягом усієї ночі — Братчук розповів про нову тактику росіян

Речник УДА Сергій Братчук. Фото: скриншот

На тлі підготовки до нових масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України, ворог шукає нові тактики удару. Наразі відпрацьовується схема "полювання" на ППО протягом усієї ночі.

Про це в етері марафону "Ми — Україна" розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, росіяни намагаються вигадувати щось нове для того, щоб заплутати нашу систему ППО, а також перевірити, де могли зʼявитися нові види озброєння.

"Зазвичай вночі запускали доволі хаотично — зараз такого немає. Віднаходять маршрути — є один традиційний – через Миколаївщину, північ Одеської області на Хмельниччину. Але почали звечора запускати — досить рано, з 20:00 і фактично до ранку. Це щось нове", — сказав Братчук.

Бойова робота зенітників у ніч проти 1 грудня

Повітряні сили України зазначають про знищення 18 ворожих ударних БпЛА типу Shahed та одну керовану авіаційну ракету Х-59 сьогодні вночі. Крім того, окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Нагадаємо, Росія вивела в акваторію Чорного моря ворожі кораблі із крилатими ракетами. Станом на ранок 1 грудня у водах виявлено дев'ять військових судів противника, у тому числі два кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр", здатними здійснити залп до восьми ракет.