Зарядите повербанки — в Одессе плановые и стабилизационные отключения

Лампочка не светит. Фото: УНИАН

Сегодня, 25 мая, в Одесской области к вечеру введены стабилизационные отключения света. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у некоторых одесситов света не будет до 19:00. Отметим, что время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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График стабилизационных отключений в Одесской области будет действовать 25 мая для промышленных та бытовых потребителей с 20:00 до 22:00.

Где не будет света из-за плановых работ

Центральный РЭС

ул. Ближние Мельницы (Кондренко) 97, 97а, 99,

ул. Малишевского (Гастелло), 9-55,

ул. Цветочная, 1-21,

ул. Апрельская, 20-33,

ул. Клименко, 25, 33,

ул. Граничная, 25-74,

ул. Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,

ул. Косяченко Алексея, 2-54,

ул. Йозефа Прибика (Минская), 30-49,

ул. Пастера, 17,19,

ул. Конная, 2/4, 6, 8/10, 12, 14,

ул. Торговая, 20,

ул. Университетская (Елисаветинская), 1, 3,

ул. Платонова, 1-126,

ул. Радостная, 114,116,

ул. Святослава Рихтера, 33-109,

ул. Сельская, 29-44,

ул. Татьяны Тесс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,

ул. Туристская, 7-15,

пер. 1-й Сиреневый, 1-6,

пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2,

пер. Ковровый, 5, 7, 9,

пер. Кострова, 7, 30, 34, 37,

проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС

ул. Академика Воробьева, 14-18,

ул. Выставочная, 13-32,

ул. Зоринская, 34, 34,

ул. Лизы Чайкиной, 1-19,

ул. Нечуя-Левицкого, 4-16,

ул. Одесская, 48, 48а,

ул. Парковая, 28, 28а.

Работы до 18:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше об отключении света в Одессе

Напомним, в Украине нынешний тариф на электрическую энергию для населения по меньшей мере занижен вдвое. Потому финансовые поступления от повышения цены, запланированного с 1 июня 2024 года, пошли бы на восстановление поврежденной энергосистемы.

Также мы писали, что новую цену желают привязать к размеру потребления.

Добавим, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.